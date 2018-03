Floridsdorf: Benefiz-Konzert "Tasten und Saiten"

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsreihe "Kultur im Schlössl" wird am Dienstag, 9. April, mit einem Benefiz-Konzert fortgesetzt: Im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, "Mautner Schlössl") spielen Sigrid Trummer (Klavier) und Clemens Huber (Gitarre) erbauliche Werke von Brahms, Duarte, Müller-Hermann, Obermaier und anderen Komponisten. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Der Musik-Abend hat den Titel "Tasten und Saiten" und beginnt um 19.30 Uhr. Organisator ist die Vereinigung "Helfen wir (Verein für medizinische und Entwicklungshilfe"). Den Erlös will das Vereinsteam für humanitäre Aktivitäten in Jalimo (Süd-Sudan) verwenden. Information und Anmeldung: Telefon 0699/181 202 75 (E-Mail:

hannes.urban@helfen-wir.org). Auskünfte über vielfältige Kultur-Termine im "Mautner Schlössl" bekommen Interessierte von der ehrenamtlich arbeitenden Museumsmannschaft unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (zuweilen Anrufbeantworter). Die E-Mail-Adresse des Museums lautet bm1210 @ bezirksmuseum.at. Eine Besichtigung der reichhaltigen bezirksgeschichtlichen Dauer-Ausstellung und fallweisen Sonder-Ausstellungen ist am Sonntag von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie am Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr bei freiem Eintritt möglich. Details dazu publizieren die Museumsleute im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Pianistin Sigrid Trummer: www.sigridtrummer.com o Gitarrist Clemens Huber: www.clemens-huber.at o Helfen wir (Verein für medizinische und Entwicklungshilfe): www.helfen-wir.org

