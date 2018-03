LEGO und der wahre Grund für das Aus des kulturrassistischen Spiels "Jabba's Palace"

Wien (OTS) - Verwirrend waren die bisherigen Erklärungen von LEGO in Bezug auf das Spiel "Jabba's Palace", das Ende diesen Jahres vom Markt genommen werden soll. Deswegen stellt Melissa Günes, Generalsekretärin der Türkischen Kulturgemeinde in Österreich, hier die Fakten nochmals dar:

In vielen Interviews im Januar 2013, wie auch am 24.01.2013 auf Spiegel.de, hat sich die LEGO-Sprecherin Katharina Sasse wie folgt geäußert: "Ich bezweifle, dass die Produktion eingestellt wird".

http://www.ots.at/redirect/spiegel1

Auch in der Zeitung "Die Welt" konnte man am 26. Januar 2013 lesen: "Die Türkische Gemeinde Österreich sieht die eigene Religion durch einen Lego-Bausatz verunglimpft. Der dänische Hersteller will das Spielzeug zwar nicht vom Markt nehmen, sucht aber den Dialog." http://www.ots.at/redirect/spiegel

Die Behauptungen der LEGO-Sprecherin, dass die Produktionseinstellung des Kinderspiels "Jabba's Palace" Ende 2013 nichts mit den Kritiken und Bedenken der Türkischen KULTURgemeinde zu tun habe, sondern diese Entscheidung bereits im Sommer 2012 (bei der Lancierung; Quelle: ORF ZIB1,3.4.2013, 19:45 ) getroffen worden sei, sieht die Türkische KULTURgemeinde-Generalsekretärin Melissa Günes gelassen, stellt sich jedoch die Frage, warum LEGO als verantwortungsvoller und weltweit agierender Konzern dies dann nicht auch so der Medienöffentlichkeit mitgeteilt hat?

Unserer Meinung nach, wurde die Entscheidung, das kulturrassistische und pädagogisch bedenkliche Spiel "Jabba's Palace" Ende dieses Jahres aus dem Sortiment zu nehmen von unserer intensiven Kritik entscheidend beeinflusst.

Generalsekretärin Melissa Günes: "Wir wollen zuallererst Frieden in den eigenen vier Wänden haben. Dieser Friede wird durch ein Kriegsspielzeug wie LEGOs "Jabba's Palace" empfindlich gefährdet! Friede zu Hause. Friede im Land. Friede in der Welt. Das ist unser Motto! Wir wünschen uns, dass LEGO dazu weltweit seinen Beitrag leistet."

LEGO bedeutet in dänischer Sprache "Spiel Gut". Stars Wars bedeutet im Englischen "Krieg der Sterne", und das kulturrassistische Spielzeug "Jabba's Palace" sind in Plastik gegossene Klischees und Vorurteile, die uns kein Gefühl von "Spiel Gut", sondern eher von "Spiel Böse" geben.

Verpflichtet der Friedensnobelpreis 2012 für die EU nicht uns und global agierende europäische Firmen wie LEGO, noch stärker im Namen der "Corporate Social Responsability" auf den Frieden hinzuwirken?

Weitere Informationen unter:

http://www.turkischegemeinde.at/index.php?id=313

http://www.turkischegemeinde.at/index.php?id=312

Rückfragen & Kontakt:

Yüksel Karaman

redaktion @ einspruch.at

www.einspruch.at