Favoriten: "Foto-Forum" mit Bildern von 21 Fotografen

Wien (OTS) - Die Favoritnerin Berta Wenzel betätigt sich seit Jahren ehrenamtlich als Bezirkshistorikerin im Bezirksmuseum Favoriten, gehört dem Team der Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" an und ist Fotografin aus Leidenschaft. Seit 2000 betreut die Vielseitige außerdem das "Foto-Forum": In einer alljährlichen Schau können talentierte Amateur-Lichtbildner mit ihren besten Werken an die Öffentlichkeit treten. Am "14. Foto-Forum" haben sich 21 Freizeit-Fotokünstler beteiligt. Deren Bilder sind von Montag, 8. April, bis Dienstag, 30. April, bei freiem Eintritt in der VHS Favoriten (10., Arthaberplatz 18) zu bewundern. Die allgemein zugängliche Vernissage am Montag, 8. April, fängt um 19.00 Uhr an. Eindrucksvolle Aufnahmen im Großformat (20 x 30 bzw. 30 x 45) erwarten das Publikum.

Öffnungsstunden: Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr

Die teilnehmenden Fotografen, von Elisabeth Al-Labadi, Judith Basch und Andreas Blöschl bis zu Berta Wenzel sowie Ernestine Ziska, haben unterschiedlichste Motive festgehalten, darunter Porträts, Landschaftsansichten und Architekturdetails. Montag bis Freitag ist die Foto-Ausstellung in der Galerie (1. Stock) der Volkshochschule Favoriten jeweils zwischen 8.00 und 20.00 Uhr offen. Das VHS-Projekt "Foto-Forum" wird seitens der ARGE "Kultur 10" und durch das Bezirksmuseum Favoriten unterstützt.

o Volkshochschule Favoriten: www.vhs.at/favoriten o Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10": www.wien-favoriten.at o Bezirksmuseum Favoriten: www.bezirksmuseum.at

