Vizebürgermeisterin Brauner warb in Sao Paulo, Brasilia und Rio de Janeiro für Wiener Wirtschafts- und Tourismusstandort

Wien (OTS) - "Wien ist intensiv darum bemüht, die Zusammenarbeit mit den großen internationalen Wachstumsmärkten auszubauen. Insbesondere Brasilien ist dank seiner positiven wirtschaftlichen Dynamik sowie infrastruktureller Großprojekte in Vorbereitung der Fußball-WM 2014 und der Olympiade 2016 für Österreichs Hauptstadt für uns ein zunehmend wichtiger Partner. Die wachsende Bedeutung dieser Beziehungen ist auch daran abzulesen, dass die Zahl der brasilianischen Nächtigungen in Wien im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um 39 % auf 111.000 gestiegen ist. Immer mehr brasilianische Unternehmen sehen Wien als Drehscheibe für ihre Europaaktivitäten", so Wiens Vizebürgermeisterin Renate Brauner nach ihrer Rückkehr aus Brasilien. Eine von ihr geführte Delegation besuchte von 18. bis 23. März 2013 Sao Paulo, Brasilia und Rio de Janeiro mit dem Ziel Wien als Wirtschaftsstandort, Tourismusdestination, Modellstadt für urbane Technologien, Flughafen-Hub sowie als Kultur- und Kreativ-Hotspot zu bewerben. Für den Erfolg der Reise war nicht zuletzt das Engagement und die enge Zusammenarbeit zwischen Wiener Tourismusverband, Wirtschaftsagentur Wien, Flughafen Wien, Vereinigten Bühnen Wien sowie der Österreichischen Botschaft Brasilia und dem Außenwirtschaftscenter Sao Paulo verantwortlich.

Brauner traf sich mit zahlreichen Spitzenpolitikern, etwa Brasiliens Tourismusminister Gastao DIAS VIEIRA, Brasiliens Kulturministerin Marta SUPLICY, dem Gouverneur des Bundesdistrikts Brasilia, Agnelo QUEIROZ, sowie Regierungsmitgliedern des Bundesstaates Sao Paulo (Kulturminister Marcelo ARAÚJO, Transportminister Jurandir FERNANDES), der Vizebürgermeisterin der Stadt Sao Paulo, Nádia CAMPEANO und dem Vizebürgermeister von Rio de Janeiro, Adilson PIRES, zusammen. In Rio de Janeiro traf Brauner Roberto Irineu MARINHO, den Präsidenten von Organizacoes Globo, Lateinamerikas größtem Medienkonglomerat und führte sehr konstruktive Gespräche über eine stärkere Positionierung Wiens in der Mediengruppe sowie mögliche Koproduktionen im TV-Bereich. Eine Vielzahl an Kontakten zu wichtigen Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur konnten auch im Rahmen der von der Stadt Wien organisierten Empfänge in Sao Paulo und Rio de Janeiro sowie der von der österreichischen Botschaft organisierten Ball-Soiree im Rahmen des Wien-Balls in Brasilia geknüpft werden.

"Das erfreuliche Ergebnis der Wien-Offensive in Brasilien:

Österreichs Hauptstadt erfreut sich nicht nur als Tourismus-Destination immer größerer Beliebtheit in der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt. Auch Wiener Know-how ist in vielen Bereichen gefragt," sagt Brauner. So brachte Tourismusminister DIAS VIEIRA sein konkretes Interesse zum Ausdruck, das exzellente Angebot österreichischer Tourismusschulen und Universitäten in Zukunft für die Ausbildung brasilianischer Studierender zu nutzen. Der Bundesdistrikt Brasilia, der sehr ambitionierte Pläne für die wirtschaftliche und technologische Entwicklung der Hauptstadt hegt, möchte zudem die Zusammenarbeit mit Wien im Bereich der urbanen Technologien und Strategien ausbauen. Gouverneur QUEIROZ beabsichtigt dazu noch im Laufe des Jahres Wien zu besuchen, um sich ein vor Ort ein Bild der Stadt Wien als Modellregion für intelligente Technologien zu machen.

Erwähnenswert sind die zahlreichen Kontakte, die die Stadt Wien und ihre Partnerinstitutionen in Brasilien aufbauen konnten. Die Präsentation der Wiener Musicals durch die Vereinigten Bühnen Wiens stießen auf großes Interesse, und auch die Wiener Wirtschaftsagentur interessierte im Rahmen ihrer Standortpräsentationen mehr als 60 brasilianische Unternehmen. "Es freut mich, dass diese wertvollen Kontakte jetzt in Kooperation mit der österreichischen Botschaft in Brasilia vertieft werden", erklärt Brauner weiter. Doch nicht nur in Brasilien wird intensiv am Follow-up der Reise gearbeitet. So plant die Wirtschaftsagentur Wien gerade ein Netzwerkevent für brasilianische Unternehmen im Wiener Expat Center.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Vbgmin Renate Brauner

Tel.: 01/4000-81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at