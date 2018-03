"Jaspowa & Fischerei" 2013 in Wien

Start zur Jagd- und Fischereimesse

Messe Wien (OTS) - Von 5. bis 7. April in der Messe Wien +++ 160 Aussteller aus dem In- und Ausland +++ Top-Rahmenprogramm für Jagd und Fischerei +++ Plus Sonderschau "absolut allrad" +++ Parallelveranstaltungen: Staatsmeisterschaft der Sportschützen und CIC Internationaler Jagdrat - Grünes Kreuz-Tagung zum Thema "Jagd im Wertewandel" +++

WIEN (5. April 2013). - Heute fällt der Startschuss zur "Jaspowa & Fischerei 2013". Bis einschließlich Sonntag, 7. April 2013 ist die Halle C der Messe Wien der Treffpunkt für Jäger, Fischer und Naturliebhaber*). Rund 160 Aussteller aus dem In- und Ausland stellen bei der diesjährigen Ausgabe der internationalen Messe für Jagd und Fischerei aus. Die alle zwei Jahre in Wien stattfindende Veranstaltung zeigt die neuesten Produkte und Innovationen rund um die Themen Jagd und Fischerei. Die Sonderschau "absolut allrad" präsentiert Highlights aus der Welt des Off-Road und 4x4. "Die 'Jaspowa & Fischerei' ist speziell auf Besucher aus dem ostösterreichischen Raum und den angrenzenden Nachbarländern ausgerichtet. Das macht die Messe zu einer für die gesamte Region einzigartigen Jagd- und Fischereiplattform", sagt Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Veranstalter Reed Exhibitions Messe Wien. Vor allem das Wiener Umland und die angrenzenden Bundesländer Niederösterreich und Burgendland sind jene heimischen Regionen, in denen die Jagd eine zentrale Rolle in der Wahrung des ökologischen Gleichgewichts einnimmt. "Daher ist es wichtig, dieser Zielgruppe eine geeignete Messeplattform zu bieten, die regelmäßig neueste Entwicklungen und Innovationen der Branche und der Verbände präsentiert."

Prominent besetzte Eröffnung

Die hohe Wertigkeit der "Jaspowa & Fischerei" unterstreicht die prominent besetzte offizielle Messeeröffnung. An dieser nehmen neben dem Hausherren Direktor Johann Jungreithmair auch KommR Günther Sallaberger (Landesjägermeister Wien), Dir. Werner Spinka (Landesjägermeister Stellvertreter Niederösterreich), Dr. Günter Kräuter (Präsident des VÖAFV - Verband Österreichischer Arbeiter-Fischereivereine) und Franz Kiwek (Präsident der Österreichischen Fischereigesellschaft) teil. Die offizielle Eröffnung der "Jaspowa & Fischerei" nimmt der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, DI Nikolaus Berlakovich, vor.

Staatsmeisterschaft der Sportschützen: "Rio, wir kommen!"

Bereits gestern begannen in der Halle D der Messe Wien die Staatsmeisterschaften der Sportschützen in den olympischen Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole sowie die Österreichischen Meisterschaften in der "Laufende Scheibe", die beide noch bis einschließlich 7. April andauern. Mehr als 600 aktive Sportler nehmen an den Bewerben unter dem Motto "Rio, wir kommen" teil. Am Start stehen unter anderem der amtierende Junioren-Europameister (Gewehr) und der Europameister über 300m (Gewehr) sowie amtierende Armbrustweltmeisterinnen. Messebesucher können ihre eigenen Schießfähigkeiten auf eigens installierten elektronischen Anlagen mit dem Luftgewehr testen und haben freien Zutritt zu den Bewerben

"Jagd im Wertewandel"

Tagung des CIC-Internationaler Jagdrat und Grünes Kreuz

Um 14 Uhr (Anm.: Freitag, 5. April) startet im Congress Center (Saal Strauß 1) der Messe Wien die Tagung des CIC-Internationaler Jagdrat und Grünes Kreuz statt. Die Veranstaltung ist dem Thema "Jagd im Wertewandel" gewidmet. Nach den Grußworten von Dr. Philipp Harmer (CIC Delegationsleiter Österreich) und Bundesjägermeister KommR Leo Nagy (Präsident Grünes Kreuz) folgen Vorträge von Wildökologen DI Hubert Schatz (Amt der Vorarlberger Landesregierung, Bregenz), vom Theologen und Ethiker Univ.-Prof. Dr. Leopold Neuhold (Universität Graz), von Chris Balke (Schweißhundestation Herzogtum Lauenburg) und von Managerin Dr. Viktoria Kickinger (Wien).

Umfassendes Rahmenprogramm mit Jagdkino, Büchsenmacherei, Jagdhundeparcours u.v.m.

Kompakt präsentiert sich auch das Rahmenprogramm der "Jaspowa & Fischerei", das sowohl für Jäger als auch für Fischer jede Menge Praxistipps parat hält. "Neben der Präsentation der Aussteller ist das Rahmenprogramm ein weiterer wichtiger Teil der Messe, vermittelt es doch Praxis und lädt zum Ausprobieren ein", sagt Gernot Blaikner, themenverantwortlicher Leiter des Geschäftsbereichs Messen bei Reed Exhibitions. Höhepunkte des diesjährigen Rahmenprogramms sind unter anderem das Jagdkino (Halle C, Stand C0721), die "Lebende Werkstatt" (Halle C, Stand C1100), der Nachtsichtparcours (Halle C, Stand C0401) und der Hundeparcours des Österreichischen Jagdgebrauchshunde Verbands (Halle C, Stand C1123). Wer seine Treffsicherheit testen möchte, findet am Bogenschießstand (Halle C, Stand C1028) reichlich Gelegenheit dazu.

Fischerei: Fischereiforum, Workshop-Straße, Fliegenfischerpool

Im Fischereibereich der "Jaspowa & Fischerei" präsentieren die Aussteller ihre aktuelle Produktpalette. Mit dabei sind Bekleidung, Fischereiboote, Reisen zu den besten Fischereigewässern oder neueste Angeln, Angelschnüre und Köder für den perfekten Anbiss. Das Rahmenprogramm des Fischereibereichs bietet Programmklassiker sowie spannende Fachvorträge international bekannter Experten. So präsentiert das Fischereiforum täglich ein spannendes Vortragsprogramm (Halle C, Stand C0130). Die Themen sind unter anderem "Erfolgreiche Strategien zum Karpfenangeln", "Aktiv Wallerangeln", "Spinnenfischen" und sogar ein Fischräucherkurs steht am Programm. Mit dabei sind der "Wallerknaller" Andy Gutscher, einer der besten Wallerangler in Europa und eine der Größen in der Szene; Attila Juhász, der Raubfischspezialist aus Ungarn, der das Zanderangeln (Zanderzupfen mit Naturköder) und das Welsspinnfischen mit dem Wobbler in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend geprägt hat; Karpfenspezialist Michael Komuczki; Schöpfer des ultraleichten Spinnfischens und "Wobblermann", Peter Biedron; und Bootsangel- und Donauauenspezialist Walter Mayer. Letzterer gibt täglich am Messestand C0326 (Halle C) Tipps zum sicheren Bootsangeln (Freitag und Sonntag jeweils 11.00-12.00 Uhr; Samstag 14.00-15.00 Uhr).

Wobbler, Wallerhölzer, Fliegenbinden und vieles andere mehr bietet die Workshop-Straße (Halle C, Stand C0128). Die Faszination des "Fliegenfischens" lässt sich bei Flyfishing-Demonstrationen am Fliegenfischerpool (Halle C, Stand C0102) erleben. Außerdem können die neuesten Geräte getestet werden, und erfahrene Experten werden mit Tipps und Tricks nicht geizen. Auch der Österreichische Castingverband (Halle C, Stand C0329) präsentiert sich auf der "Jaspowa & Fischerei 2013". Immerhin erfreuen sich und der Castingsport - also das Weit- oder Zielwerfen mit an der Angelrute befestigten Ködern oder Gewichten - wachsender Beliebtheit. "Immer am Thema dran sein, Praxis zum Angreifen, Programmklassiker und Neuheiten im Rahmenprogramm sind das A & O dieser Veranstaltung", ist "Jaspowa & Fischerei"-Messeleiterin Andrea Zöchling überzeugt. "So bieten wir unseren Messebesuchern ein Gesamtprogramm, das einander perfekt ergänzt."

Öffnungszeiten der "Jaspowa & Fischerei"

Die "Jaspowa & Fischerei" ist von Freitag, 5. April bis Sonntag, 7. April täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung findet in der Halle C der Messe Wien statt. Die Staatsmeisterschaft der Sportschützen findet von Donnerstag, 4. bis Sonntag 5. April 2013 in der Halle D der Messe Wien statt. Messebesucher, die mit der U-Bahn anreisen können von der U-Bahn-Station Krieau (U2) den direkt gegenüberliegenden Eingang D benutzen. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

