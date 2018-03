Kuriose Methoden bei Leiharbeitsfirma: "Gutscheine" für Beschäftigte, die nicht in Krankenstand gehen

Linz (OTS) - Eine Leiharbeitsfirma aus Linz verspricht ihren Beschäftigten Gutscheine, wenn sie nicht in den Krankenstand gehen. AK-Präsident Kalliauer: "Das ist gegen das Gesetz, weil es dem Lohnausfallprinzip im Krankenstand widerspricht. Und es ist ein Skandal. Denn Methoden wie diese führen nur dazu, dass Menschen krank zur Arbeit gehen." Er appelliert an die Unternehmer, solche Praktiken zu unterlassen.

Aufmerksam wurde die AK Steyr auf diese skurrile "Regelung", als sie im Zuge einer arbeitsrechtlichen Vertretung einer ehemaligen Beschäftigten der Firma den Arbeitsvertrag überprüfte.

Auf einem Beiblatt zum Arbeitsvertrag scheint folgender Text auf:

"Wenn ein Mitarbeiter durchgehend 6 Monate nicht in Krankenstand ist, erhält er von uns einen Gutschein in der Höhe von 50 Euro. Ist ein Mitarbeiter 12 Monate nicht in Krankenstand gewesen, wird dieser mit 150 Euro belohnt." Die Gutscheine stammen von einem Diskonter und von verschiedenen Tankstellen.

AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer: "Das ist eine Benachteiligung kranker Menschen. Es widerspricht der gesetzlichen Regelung, wonach das Entgelt durch einen Krankenstand nicht verringert werden darf." Nach dem Gesetz müssen kranke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so behandelt werden, als ob sie nicht krank gewesen wären. "Daher müssten auch sie die Gutscheine erhalten", so Kalliauer.

Diese Methode ist aber nicht nur arbeitsrechtlich bedenklich - die Firma stiftet ihre Beschäftigten regelrecht dazu an, krank zur Arbeit zu gehen und scheut auch nicht davor zurück, dieses Ansinnen sogar schriftlich zu formulieren. Kalliauer: "Der Arbeitgeber gefährdet damit eindeutig die Gesundheit seiner Beschäftigten."

Schon jetzt geben 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an, krank zur Arbeit zu gehen. Das besagt der Arbeitsgesundheitsmonitor der AK Oberösterreich. "Diese Entwicklung ist mehr als problematisch", warnt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer, denn: "Wer sich nicht auskuriert, gefährdet längerfristig seine Gesundheit. Dies wiederum belastet unser Gesundheitssystem nachhaltig." Dazu kommt die ständige Diskussion um eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Kalliauer: "Wie sollen die Menschen bis zur Pension durchhalten, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen können, sich auszukurieren?"

