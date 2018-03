Faymann in Salzburg: Starke sozialdemokratische Handschrift in der Politik ist gut für Österreich

Wahlkampfauftakt der Salzburger SPÖ: Bundeskanzler erteilte neoliberalen Ideen eine Abfuhr Wahlkampfauftakt der Salzburger SPÖ: Bundeskanzler erteilte neoliberalen Ideen eine Abfuhr

Salzburg (OTS/SK) - Die Salzburger SPÖ läutete gestern, Donnerstag Abend, den Wahlkampf für das von Landeshauptfrau Gabi Burgstaller geführte Bundesland ein. Im Messezentrum Salzburg betonte Bundeskanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Werner Faymann wie wichtig eine gerechte und starke sozialdemokratische Politik für Österreich ist. "Eine starke sozialdemokratische Handschrift kann dazu beitragen, dass es wieder menschlicher und gerechter - für Jung und Alt - in diesem Land zugeht", betonte Faymann. Auch müssen jene einen Beitrag leisten, die sich bisher durch Steuerschlupflöcher und schwache Finanzmarktkontrollen einen Vorteil verschafft haben. "Es gilt den Milliardären, die bisher zu wenig beigetragen und einen fairen Beitrag für die Gesellschaft vorenthalten haben, mit mehr Regeln, Kontrollen und schärferen Gesetze entgegenzuwirken", sagte Faymann. ****

"Um die Welt ein Stück gerechter zu machen, braucht es eine starke Sozialdemokratie", betonte Faymann. Sei es im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Bereich Arbeit oder Wohnen. Neoliberalen Ideen erteilte der Bundeskanzler eine deutliche Absage. "Wir wollen kein neoliberales Österreich oder Europa, sondern eines, in dem die Leute von dem leben können was sie erarbeiten", betonte Faymann. "Es ist die Sozialdemokratie die auf allen Ebenen - auf nationaler und europäischer - dafür sorge trägt, dass es gerechter und fairer zugeht", sagte der Bundeskanzler und wünschte Gabi Burgstaller und der gesamten SPÖ-Salzburg viel Erfolg für die kommende Landtagswahl am 5.Mai.

Rund 900 Gäste besuchten den Wahlkampfauftakt, der unter dem Motto "Den Menschen im Wort" stand, im Messezentrum Salzburg. Münchens Oberbürgermeister Christian Ude, der eine Rede hielt, war nur einer der zahlreichen anwesenden Ehrengäste. (Schluss) mis/ah

