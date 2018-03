AKNÖ-Haneder zu Wohnbauförderung: "Keine Zeit verlieren!"

Zweckwidmung der Mittel ist für Niederösterreich besonders wichtig

Wien (OTS/AKNÖ) - Immer mehr Politiker pendeln sich in Sachen Wohnbauförderung auf die Linie der AKNÖ ein. Zuletzt die Landeshauptleute aus Oberösterreich und Vorarlberg. "Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren. Leistbare Wohnungen werden dringend benötigt und die Bauwirtschaft in Niederösterreich braucht angesichts der Beschäftigungslage Impulse. Die Zweckwidmung könnte somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen", drängt AKNÖ-Präsident Hermann Haneder wiederholt auf eine Entscheidung im Land.

Die gerade diskutierte Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbaufördermittel wäre also in vielerlei Hinsicht positiv. Besonders in Niederösterreich, denn die Zahlen seit der Abschaffung der Zweckwidmung im Jahr 2009 sprechen für sich: So reduzierten sich alleine die Förderzusagen im Neubau von 7.319 im Jahr 2008 auf nur noch 5.079 im Jahr 2010.

Auch der Gemeinnützige Wohnsektor gab bekannt, dass eine Reihe baureifer Projekte nur noch auf die Co-Finanzierung aus der Wohnbauförderung wartet. Die allgemeine demographische Entwicklung im Osten Österreichs zeigt zudem, dass es einen großen Bedarf an Neubauwohnungen gibt.

