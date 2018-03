AKNÖ ehrt besonders engagierte Jugendliche in überbetrieblicher Berufsausbildung

Verleihung des Josef-Staudinger-Preises

Wien (OTS/AKNÖ) -



Verleihung des Josef-Staudinger-Preises für Lehrlinge am 12.4.2013



AKNÖ ehrt besonders engagierte Jugendliche in überbetrieblicher

Berufsausbildung



Sie sind die besten ihres Fachs - jene sechs Jugendlichen, die den

Josef-Staudinger-Preis 2013 überreicht bekommen. Sie haben sich mit

Fleiß, Können und Engagement auf ihren Lehrplätzen in der

überbetrieblichen Berufsausbildung hervorgetan und das soll belohnt

werden. Neben der Auszeichnung, die nach dem ehemaligen Präsidenten

der AKNÖ benannt ist, winkt den Jugendlichen eine Studienreise nach

Hamburg. Überreicht werden die Preise von AKNÖ-Präsident Hermann

Haneder.



In Interviews stehen ExpetrInnen und InteressenvertreterInnen Rede

und Antwort:



Mag. Karl Fakler, AMS NÖ

Gerhard Posset, BFI NÖ

Werner Pitzl, Transjob

Mag. Michael Jonach, BFI NÖ



MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen

Um Anmeldung wird gebeten



Datum: 12.4.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

BFI Bildungscenter-Süd

Schöffelstraße 2 - 4, 2514 Traiskirchen



Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ Öffentlichkeitsarbeit, Chef vom Dienst

Tel.: (01) 58883-1200

presse @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at