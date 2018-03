Aushöhlung der Demokratie durch Einengung des parlamentarischen Interpellationsrechts

Abgeordnete können ihrer Kontrollverpflichtung immer weniger nachkommen

Wien (OTS) - In den letzten Jahren hat sich eine äußerst schädliche Haltung von Mitgliedern der Bundesregierung im Rahmen des parlamentarischen Interpellationsrechts eingeschlichen. Anfragen von Mandaten werden in immer mehr Fällen oberflächlich, nur teilweise und in manchen Fällen mit Hinweis auf angeblichen Datenschutz gar nicht beantwortet. Zudem kam es durch die verstärkten Auslagerungen von Verantwortungsbereichen in den nur vornehmlich privaten Bereich dazu, dass sich die Politik mit Hinweis auf private Unternehmen nicht mehr für Anfragebeantwortungen verantwortlich fühlt.

FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer: "Einerseits werden zwar von den Regierungsparteien Vorstandspositionen in solchen Unternehmen proporzmäßig besetzt, Inserate für parteinahe Medien einverlangt oder sogar Parteispenden kassiert, andererseits fühlt man sich sobald es um konkrete Fragen der Mandatare geht, für diese Unternehmen nicht verantwortlich."

Die FPÖ hat daher im Nationalrat nun einen Antrag zur Ausweitung des Fragerechts von Mandaten eingebracht.

FPÖ-Verfassungssprecher Mag. Harald Stefan: Es muss den Abgeordneten zum Nationalrat und den Mitgliedern des Bundesrates möglich sein, über die zuständigen Mitglieder der Bundesregierung, die Tätigkeiten der operativen Geschäftsführung auch jener Unternehmen zu erfragen, an welchen der Staat eine Sperrminorität hält. Es müssen alle Fragen zur Geschäftsführung beantwortet werden, soweit dies im Zuge der Kontrollrechte von Abgeordneten des Nationalrates und Mitgliedern des Bundesrates verlangt wird."

Die FPÖ fordert die Mandatare der Koalitionsparteien auch im Sinne eines selbstbewussten und starken Parlaments auf, den vorliegenden Antrag mit breiter Mehrheit zu unterstützen.

