Aviso Fototermin Sima/Scheed: Neuer Insektenspielplatz in den Blumengärten Hirschstetten

Wien (OTS) - Eine neue Attraktion und viel Wissenswertes rund um Bienen, Schmetterlinge & Co bietet der neue Insektenspielplatz in den Blumengärten Hirschstetten in der Donaustadt. Auf der bereits vorhandenen Fläche eines kleineren Spielplatzes haben die Wiener Stadtgärten einen Spielplatz errichtet, der mit liebevoll gestalteten bunten Insekten-Spielgeräten die Herzen aller bewegungsfreudigen Kids höher schlagen lässt.

Wir laden zum Fototermin mit Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Norbert Scheed und Stadtgartendirektor Rainer Weisgram.

Anfahrt umweltfreundlich öffentlich: U1 bis Station Kagraner Platz, dann Bus 23A bis Station Blumengärten Hirschstetten, oder U2 bis Station Aspernstraße, dann Bus 88A bis Station Blumengärten Hirschstetten

Neuer Insektenspielplatz in den Blumengärten Hirschstetten



Bitte merken Sie vor:



Treffpunkt beim Eingang der Blumengärten gegenüber dem Palmenhaus



Datum: 10.4.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

Blumengärten Hirschstetten

Quadenstraße 15, 1220 Wien



