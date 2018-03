Halbe-halbe in der Agrarfrage

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts hat die Agrarfrage auf eine sachpolitische Ebene zurückgeholt. Die Rückübertragung des Gemeindeguts ist möglich, aber nicht mit verfassungsrechtlich bedenklichen Ho-ruck-Aktionen.

Der Frust in vielen Gemeinden über die langwierigen Verfahren mit den Agrargemeinschaften ist verständlich. Daraus lässt sich auch der politische Wunsch nach Rückübertragung des Gemeindeguts von den Agrargemeinschaften an die Kommunen ableiten. Schließlich wurde es ihnen in den 1950er- und 1960er-Jahren verfassungswidrig entzogen. Doch dass ein Rückübertragungsgesetz kein einfacher juristischer Spaziergang wird, dürfte den Oppositionsparteien und der SPÖ von Anfang an klar gewesen sein. Jetzt bestätigt der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts mit seiner Stellungnahme, dass der Gesetzesentwurf wegen verfassungsrechtlicher Bedenken nicht beschlussreif ist, zwar die Position der Volkspartei. Aber nicht ihre politische Blockade im Landtag und ihre oft zögerliche Politik in der Agrargemeinschaftsfrage.

Eines muss bei aller Demokratiekritik an der ÖVP jedenfalls bewusst sein: Das von der Opposition und der SPÖ ohne Begutachtung und Verfassungsprüfung forcierte Rückübertragungsgesetz wäre mit großer Wahrscheinlichkeit vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Die SPÖ hat sich sogar in der Regierung dezidiert gegen eine Begutachtung durch den Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts ausgesprochen. Der Agrarstreit hätte sich zugespitzt, ein rechtlicher Schwebezustand wäre die Folge gewesen.

Andererseits hat das Bundeskanzleramt die Rückübertragung nicht schubladisiert und bereits jetzt in das Regierungsprogramm für die kommende Landesregierung geschrieben. Die Rückübertragung des Gemeindeguts liegt laut Bund sogar "unbestritten" im öffentlichen Interesse, indem endlich der Rechtsfrieden hergestellt wird. Denn zu lange hat die Landesregierung zugesehen, wie ihr die Agrarhardliner auf der Nase herumgetanzt sind. Das bestehende Agrargesetz passt, aber mit einem überarbeiteten Rückübertragungsgesetz könnte ein jahrzehntelanges Unrecht vielleicht rascher und effizienter gelöst werden.

An einer verfassungsrechtlich einwandfreien Lösung wird die ÖVP nach der Landtagswahl nicht vorbeikommen, da haben sich die potenziellen Koalitionspartner und Mitbewerber schon festgelegt. Ho-ruck-Aktionen dürften aber auch nicht in ihrem Interesse liegen. Zuletzt hatte man allerdings das Gefühl, dass gerade bei einer so komplexen Frage wie den Agrargemeinschaften versucht wurde, mit dem Holzhammer Landespolitik zu machen - auch von den Oppositionsparteien und der SPÖ.

