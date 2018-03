"Kleine Zeitung" Kommentar: "Vom falschen Spiel mit den Wohnbaugeldern" (Von Claudia Gigler)

Ausgabe vom 5.4.2013

Graz (OTS) - Die Wählerinnen und Wähler haben ein sehr kurzes Gedächtnis. Ansonsten müssten sie sich wieder einmal kräftig verschaukelt fühlen. Anlass: Die unehrliche Verwunderung darüber, dass zu wenige Wohnungen gebaut werden und die jungfräulich vorgebrachte Forderung danach, eine Zweckbindung der Wohnbauförderungsmittel einzuführen.

Wahr ist: Diese Zweckbindung gab es, sie wurde aber 2008 von der Schüssel-Regierung abgeschafft. Im Wissen darum, dass damit geradezu beabsichtigt war, diese Gelder nicht mehr dem Wohnbau zuzuführen. Die Abschaffung stand nämlich in unmittelbarem Zusammenhang mit den Budgetnöten. Den Ländern wurde im Rahmen des Finanzausgleichs aus den Steuertöpfen weniger Geld zugeführt, als sie benötigten. Im Gegenzug ermöglichte man ihnen, sich aus den Wohnbaugeldern zu bedienen und damit ihre Budgetlöcher zu stopfen.

Tatsächlich war das eine kalte Enteignung der Arbeitnehmerinnen. Was viele nicht wissen: Bis heute führt jeder unselbstständig Beschäftigte, auch jeder Beamte, 0,5 Prozent seines Einkommens als "Wohnbauförderungsbeitrag" an den Staat ab. Die Arbeitgeber zahlen ebenfalls 0,5 Prozent. Die Zweckbindung der Mittel wurde abgeschafft, nicht aber die Abgabe.

Schon vor dem Bund hatten die Länder ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und die Zweckbindung der Rückflüsse aus Darlehen aufgehoben. Gelder wurden munter "bei der Oberlichte" rausgeworfen. Zum Teil wurden überhaupt gleich die ganzen Darlehen an Banken verhökert. Mit dem Vorteil, von einem Tag auf den anderen wieder in Geld zu schwimmen, aber um den Preis, dass man wesentlich weniger Geld herausbekam, als hätte man über die volle Länge der Laufzeit die Rückflüsse lukriert. Steuergeld wurde auf diese Weise den Banken geschenkt. Das Problem der Liquidität für künftige Wohnbauvorhaben wurde in die Zukunft verschoben.

Heute findet man zu einer weisen Erkenntnis zurück: Wer nichts gespart hat, kann nicht investieren. Eine Zweckbindung ist eine Art "Sparbuch", selbst wenn sie nur das aktuelle Haushaltsjahr betrifft:

Das Geld kann dann nicht einfach für andere Dinge ausgegeben werden.

Die Rückkehr zur Zweckbindung ist zu begrüßen. Aber jeder, der so tut, als müsste man nur das "Dekret" erlassen, ohne gleichzeitig anderswo Ausgaben einzusparen oder Schulden zu machen, lügt sich in die Tasche und die Wähler an.****

