Neues Volksblatt: "Bauernopfer" von Markus EBERT

Ausgabe vom 5. April 2013

Linz (OTS) - Gestern Abend der Wahlkampfauftakt der Salzburger SPÖ, heute Abend jener der ÖVP - jeweils im Messezentrum Salzburg: Der Showdown für die Landtagswahl am 5. Mai hat begonnen. Man darf gespannt, was die bisherigen Koalitionspartner noch in die Schlacht werfen, um am Ende als Ersters durchs Ziel zu gehen. Auf dem Spiel steht für beide Parteien beziehungsweise deren Spitzenkandidaten viel. SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller geht, wenn ihre Partei nicht vorne liegt, ÖVP-Herausforderer Wilfried Haslauer indes ist auch zum Siegen verdammt, denn er hat die Koalition mit Burgstaller nach Auffliegen der Finanzaffäre aufgekündigt. Ein Umstand, den Burgstaller nun nutzen will, indem sie Haslauer vorwirft, vor der Verantwortung davon zu laufen.

Angesichts der Dimension des Spekulationsskandals - nicht nur was das Ausmaß betrifft (das immer noch nicht gänzlich abzuschätzen ist), sondern auch die politische Verantwortung - war die vorgezogene Wahl allerdings der einzig logische Schritt; noch dazu, wo es nicht der erste Skandal unter einem SPÖ-Ressortverantwortlichen war. Dass Burgstaller bei der regulären Wahl 2014 gar nicht mehr antreten wollte, sondern ihr gestolperter Kronprinz David Brenner als Spitzenkandidat vorgesehen war, verleiht der nunmehrigen Wahl eine zusätzliche Note. Brenner als Bauernopfer, damit die rote Gabi hochweiß dasteht - ob das die Wähler überzeugt?

