DER STANDARD-Kommentar "Ökonomie mit dem Paukenschlag" von Lukas Sustala

"Die tiefe Krise verlangt von den Notenbanken drastische Lösungen" - Ausgabe 5.4.2013

wien (OTS) - Wer den Karren aus dem Dreck ziehen möchte, muss sich selbst schmutzig machen. Diese Lektion müssen die sonst so elitären Zentralbanken in der größten Finanzkrise der Nachkriegszeit erst verinnerlichen. In Japan hat sich die Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag Hals über Kopf in das Schlamassel gestürzt: Nach zwei Jahrzehnten wirtschaftlichen Schrumpfens bzw. einer Stagnation der Wirtschaft will die Zentralbank mit Anleihenkäufen und dem Anwerfen der Druckerpresse aus der Krise kommen. Dafür nimmt der neue BoJ-Chef Haruhiko Kuroda auch in Kauf, die Zukunftserwartungen der Japaner "drastisch zu ändern". In der sonst so ruhigen Welt der Zentralbanken versucht es Japan mit einem geldpolitischen Paukenschlag.

Der Fall Japans zeigt, dass die Macht der Zentralbanken als Hüter des Geldes an ihre Grenzen stößt. Denn sie sind nur für einen kleinen Teil des Geldes verantwortlich, das in der Wirtschaft zirkuliert. Ein Gros wird von Geschäftsbanken, privaten Instituten, geschöpft und in Umlauf gebracht. Wenn diese unter der Last fauler Kredite am Boden liegen, stockt der Geldfluss - egal, wie niedrig der Zinssatz auch sein mag.

Heute steht Europa vor Herausforderungen wie Japan vor gut zwanzig Jahren. Das demografische Problem ist ähnlich. Japan erreichte seinen Zenit der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 1990. Das hat zur Wirtschaftserlahmung beigetragen. In Europa steht der Wendepunkt heuer an. Der Rückenwind des Bevölkerungswachstums hat sich gedreht. An den Geburtenquoten können die Zentralbanken aber nichts ändern. Doch eine andere Baustelle müssen die Währungshüter bearbeiten. Der Kontinent leidet genauso wie das asiatische Land an den Folgen eines jahrelangen Kreditrausches, als Projekte schnell finanziert, aber kaum geprüft wurden. Die heute maroden Banken sind nun ein Flaschenhals und verhindern, dass die lockere Geldpolitik in der Realwirtschaft ankommt. Die Kreditvergabe ist trotz Niedrigstzinsen extrem zurückhaltend, weil die Banken ihre Bilanzen reparieren müssen. Hier könnte Europa von japanischen Versäumnissen lernen und faule Banken abwickeln: Denn nur so wird der Dreck aus alten Schulden, in dem der Karren steckt, abgebaut.

"Whatever it takes." Mit diesen Worten hatte der Chef der EZB, Mario Draghi, angekündigt, dass er einen Zerfall des Euro um jeden Preis verhindern will. Mit demselben Elan muss die EZB sicherstellen, dass Europa nicht in eine so tiefe Wirtschaftsflaute rutscht, dass Konsumenten und Unternehmen auf Jahre verunsichert werden. Sonst findet die Saat des Optimismus keinen fruchtbaren Boden. Kein Wunder, dass in Japan nach langer Krise kaum innovative Unternehmen neu gegründet werden.

Um es gar nicht so weit kommen zu lassen, könnte die EZB wie andere Zentralbanken beginnen, die Banken noch viel radikaler zur Kreditvergabe zu drängen. Wenn der Kanal an kleine und mittelständische Unternehmen in breiten Teilen Europas verstopft ist, sollte die EZB ihre jüngsten Ankündigungen wahrmachen und der Job-Maschine, den KMUs, den Zugang zu Geld erleichtern.

Nach wie vor zaudert die EZB und stellt lediglich niedrigere Zinsen in Aussicht. Doch die ökonomischen Herausforderungen sind so groß, dass eine Zinssenkung wenig hilft. Es wird Paukenschläge brauchen, um dem Karren einen Schubs zu geben.

