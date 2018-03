Wr. Gemeinderat - SP-Straubinger: "Sammlung Rotes Wien dokumentiert die Geschichte unserer Stadt!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Im Verein Rotes Wien, dessen Subvention wir heute beschließen, arbeiten sehr viele Menschen mit sehr viel Freude und Einsatz und das großteils ehrenamtlich. Deshalb ist es so wichtig, die Ausstellung Rotes Wien auch weiterhin zu fördern, damit dieses großartige Engagement auch weiterhin bestehen kann", stellte die SP-Gemeinderätin Sybille Straubinger in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates fest.

In den letzten zwei Jahren hatte die Ausstellung rund 10.000 BesucherInnen wie etwa Schulklassen aus verschiedenen Ländern. "Es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen, die unsere Ausstellung besuchen um mehr über eine wesentliche Periode unserer Stadt zu erfahren", so die SP-Gemeinderätin. Das Museum biete auch diverse Sonderaustellungen. So sind in den kommenden Jahren Ausstellungen wie "Kunst am Bau" oder "Sozialdemokratie und der 1. Weltkrieg" geplant. "Die Subvention ist ein wichtiger Beitrag, damit die Geschichte unserer Stadt nicht in Vergessenheit gerät", so die SP-Gemeinderätin abschließend.

