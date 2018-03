WIFI Management Forum: Impulstag "Best of Teamwork" am 16.4.

Am 16. April präsentiert das WIFI Management Forum gemeinsam mit der Tageszeitung "Die Presse" drei Vorträge von Experten/-innen aus Wissenschaft, Sport und Wirtschaft.

Wien (OTS) - Unternehmen und Abteilungen sind wettbewerbsfähig, wenn Teams als Einheit funktionieren. Gut organisierte Teambuilding-Prozesse sowie professionelle Teamführung werden so zum Erfolgsrezept für Manager/-innen. Der Impulstag des WIFI Management Forums in Kooperation mit der Tageszeitung "Die Presse" am 16.4.2013 ist ein kompakt organisierter Nachmittag für Führungskräfte. Drei ausgewählte Referenten/-innen aus Wissenschaft, Sport und Wirtschaft präsentieren in Impulsreferaten ihre Sichtweise auf das Thema. Die Experten/-innen geben praktikable Tipps was erfolgreiche Teams ausmacht und wie sie zu produktiven Organisationseinheiten werden.

Teambuilding heute - Mag. Erich Kolenaty

Der Betriebswirt und geprüfte Unternehmensberater Erich Kolenaty ist der Überzeugung, dass ein erfolgreicher Teambuilding-Prozess einen ganzheitlichen Zugang voraussetzt - durch Impulse auf allen Ebenen des Bewusstseins: rational, emotional, körperlich und spirituell. U. a. wird er sich mit Outdoortrainings auseinander setzen, deren Stärke der Erlebnisfaktor ist. Mag. Erich Kolenaty arbeitet national und international als Certified Genuine ContactTM-Trainer. Er bringt viel Erfahrung mit Großgruppenverfahren und bei der Begleitung von Veränderungs- und Teambuilding-Prozessen in Wirtschaft, NPOs und NGOs mit.

Unter der Oberfläche - Dr. med. univ. Dagmar Doby, MBA

Die Psychiaterin Dagmar Doby beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit den unterschiedlichen Persönlichkeitstypologien, die in Teams wirksam werden. "Jedes Mitglied bringt seine persönliche Energie und sein Potential mit ins Team. Kann diese Ressource nicht entsprechend genützt werden und verpufft, kann das zum Widerstand, ja sogar bis zum Burn-Out des Einzelnen führen", so Doby. Sie wird die unbewussten Prozesse in Organisationen sowie die Dynamiken und Motive in Gruppen beleuchten. Dr. med. univ. Dagmar Doby, MBA ist ausgebildete Fachärztin für Psychiatrie und Präsidentin der Gesellschaft für Pharmazeutische Medizin. Sie ist Medical Director bei Eli Lilly und verfügt über internationale Führungserfahrung in der Pharmaindustrie.

Das Nordwand-Prinzip - Rainer Petek, MSc.

Extrembergsteiger Rainer Petek präsentiert das Nordwand-Prinzip und wird zeigen, wie sich schwierige Situationen am Berg und Herausforderungen im Geschäftsleben nach ähnlichen Prinzipien meistern lassen. Die Führungskräfte erhalten einen anderen Blickwinkel auf Managementherausforderungen und nehmen Erfolgsformeln für produktive Zusammenarbeit mit.

Rainer Petek, MSc., ist Autor, Leadership-Experte und Change-Profi. Seit 1998 begleitet er erfolgreich nationale und internationale Unternehmen bei ihren Veränderungsvorhaben. Als Profibergführer führte er Kunden/-innen durch Extremrouten und Gruppen auf 6000er im Himalaya.

Impulstag "Best of Teamwork"

Termin: 16. April 2013 (13.45 bis 18.00 Uhr)

Ort: WIFI Wien am wko campus wien, Festsaal C 517,

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Preis: EUR 299,- ("Presse"-Club-Mitglieder erhalten einen Rabatt von 15 %. Nur gültig unter Anmeldung mit Angabe der ABO-Nummer.)

Anmeldung & Information: T: +43/1/476 77 5232, E: wmf @ wifiwien.at, W: www.wifi.at/managementforum oder www.diepresse.com/derclub

