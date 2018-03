Wr. Gemeinderat - SP-Peschek: Sozialer Forschritt muss dem technologischen Fortschritt folgen

"Mit ganzem Herzen für die Wiener Ausbildungsgarantie"

Wien (OTS/SPW-K) - "Höchste Zeit, dass nach dem technologischen Fortschritt nun auch der soziale Fortschritt folgt", so der SP-Gemeinderat und Lehrlingssprecher Christoph Peschek am Donnerstag im Gemeinderat. Im Gegensatz zur FPÖ und ÖVP verstehe sich die SPÖ nicht als Sprachrohr der Superreichen und Konzernbosse, sondern als konsequente Vertreterin der Menschen, so Peschek. "Wir SozialdemokratInnen werden weiter mit aller Kraft dafür kämpfen, die Krise von den Beschäftigten fernzuhalten. Die Wiener Sozialdemokratie bietet Lösungen, von der FPÖ habe ich noch keinen einzigen Vorschlag gehört."

Daher habe die SPÖ im Gemeinderat

auch der Nachdotation des Budgets des Wiener ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff)

zugestimmt - im Gegensatz zur FPÖ, die dagegen und damit gegen die Interessen der ArbeitnehmerInnen gestimmt hat. Der waff unterstütze 2013 27.000 Personen mit maßgeschneiderten Angeboten. Die Stadt Wien tätige nachfragewirksame Investitionen von 4,61 Milliarden Euro und investiere 1,82 Milliarden in Bildung.

Als Schwerpunkte 2013 nannte Peschek den Wiener Qualifikationsplan, die Wiener Ausbildungsgarantie und den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit: "Denn für uns ist jeder Mensch gleich viel wert, weshalb auch alle bestmögliche Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben und einen gutes Einkommen haben sollen. Und dieser Wiener Weg ist ein guter Weg."

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at