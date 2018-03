Wr. Gemeinderat - SP-Hora: Kehre zurück in ein "wohlbestelltes Haus"

Wien (OTS/SPW-K) - Bei seiner vorläufig letzten Rede im Wiener Gemeinderat zog der scheidende SPÖ-Mandatar Karlheinz Hora ein ehrliches Resümee. "Nach zwölf Jahren im Gemeinderat kehre ich nun zurück in ein "wohlbestelltes Haus" in meinen politischen Heimatbezirk. Ein wachsender Bezirk, wo ich heuer oder im kommenden Jahr bereits den 100.000 Bewohner oder die 100.000 Bewohnerin begrüßen darf", so der zukünftige Bezirksvorsteher in der Leopoldstadt. "4.361 Tage war ich bis heute Gemeinderat und am 4.366sten Tag werde ich nun mein Mandat zurücklegen. Von 160 Gemeinderatssitzungen und insgesamt 89 Landtagssitzungen war ich nur bei dreien entschuldigt und erhielt keinen einzigen Ordnungsruf", bekannte Hora nicht ohne Stolz. "Meine Arbeitsschwerpunkte waren Stadtentwicklung und Verkehr, mein Lieblingsthema war immer die Wiener Linien", so Hora weiter.

Hora schloss mit einer Bitte an das versammelte Plenum: "Nicht jeder Akt, der hier vorgelegt, bzw. beschlossen wird, ist einer ideologischen Bewertung zu unterziehen, eine Vielzahl wird von der Verwaltung aufbereitet, um eine Rechtssituation zu schaffen - diese sollte man wirklich im Sinne der Wienerinnen und Wiener auf die Reise schicken."

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at