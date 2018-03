Mcor ernennt Macchingraf zum Vertriebspartner in Italien

(PRN) - - Weiteres Staples-Unternehmen möchte 3D-Drucker von Mcor verkaufen

Dunleer, Irland (ots/PRNewswire) - Mcor Technologies Ltd,

Hersteller der einzigen

3D-Drucker für gewöhnliches Geschäftspapier weltweit, gab heute bekannt, dass Macchingraf mit Hauptsitz in Mailand (Italien) neuer Vertriebspartner des Unternehmens ist. Laut des Übereinkommens wird Macchingraf die 3D-Drucker von Mcor

in Italien

vertreiben.

Macchingraf ist Teil des Staples-Konzerns mit über 90.000 Angestellten weltweit und vertreibt hochwertige Marken der Branche, darunter Produkte der Marken Heidelberg, Gallus, Kodak, Fujifilm und Flint Group Flexographic. Macchingraf bietet seinen Kunden vollständigen Kundenservice für seine Produktpalette an integrierten Lösungen für alle Bereiche der Druckbranche:

Druckvorstufe, Druckereien, Buchbindereien, Software, Workflow-Anwendungen und -Management, Verbrauchsgüter, Ersatzteile, Dienstleistungen, Beratung und Schulungen.

"Wir sind der führende Anbieter in der grafischen Industrie und wir sind davon überzeugt, dass die Mcor-Produktpalette uns zum führenden Anbieter im Bereich 3D-Druck machen wird", erklärte Alberto Mazzoleni, Geschäftsführer von Macchingraf. "Die Lösungen von Mcor für 3D-Drucke passen perfekt zu unserem Ansatz: eine 3D-Lösung, die einfach zu verwenden und umweltfreundlich ist und deren Gesamtbetriebskosten niedrig sind. Wir freuen uns außerdem sehr auf die einzigartige 3D-Vollfarbdruck-Lösung von Mcor, den Mcor IRIS. Wir sehen zahlreiche Anwendungsgebiete für dieses Produkt auf unseren bestehenden und neuen Märkten."

"Wir freuen uns sehr, Macchingraf als neuen Vertriebspartner zu haben", erklärte Dr. Conor MacCormack, CEO von Mcor Technologies. "Wir entwickeln ein wachsendes Produktportfolio für den Vertrieb, und nun geht es darum, auch über die entsprechenden Vertriebskanäle dafür zu verfügen. Für unsere Partner ist dies eine attraktive Geschäftsmöglichkeit, da unser Produktangebot einzigartig ist."

Macchingraf reiht sich somit in eine wachsende Anzahl von Unternehmen ein, die die jüngste Partnerinitiative von Mcor für sich nutzen. Als Ergebnis der Partnerinitiative konnte Mcor ein beträchtliches Wachstum seines Vertriebskanals verzeichnen. "Die Anzahl der Partner hat sich seit Juli 2012 um 950 % erhöht, und dadurch beträgt das Umsatzwachstum rund 544 % für denselben Zeitraum", fügte MacCormack hinzu. Mcor sucht weiterhin weltweit Vertriebspartner und hat sehr ehrgeizige Pläne für 2013.

Informationen zu Mcor Technologies Ltd

Mcor Technologies Ltd ist ein innovativer Hersteller der weltweit günstigsten und umweltfreundlichsten 3D-Farbdrucker. Dabei handelt es sich um die einzigen 3D-Drucker, die gewöhnliches Geschäftspapier als Ausgangsmaterial für die robusten und stabilen Modelle verwenden, die man auch anfassen kann. Mcor wurde 2004 mit einem Team talentierter Spezialisten für 3D-Druck, Software und CAD/CAM gegründet und verfolgt die Vision, 3D-Drucke für jedermann leichter zugänglich zu machen. Das Unternehmen ist international tätig und verfügt über Niederlassungen in Irland, dem Vereinigten Königreich und Amerika. www.mcortechnologies.com.

