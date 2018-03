FP-Guggenbichler: Sima und Vassilakou schweigsam und vergesslich

Abgehobenheit der Stadträtinnen unerträglich

Wien (OTS/fpd) - Vor der mündlichen Anfrage zur Privatisierung der Donauinsel sowie zu den Ergebnissen der Expertenkommission Steinhof dürfte SPÖ-Umweltstadträtin Sima ein Schweigegelübde abgelegt haben, während die grüne Vizebürgermeisterin ein massives Gedächtnisproblem offenbarte, berichtet FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler. Vassilakou habe die Steinhof-Mediation zwar von vornherein torpediert, streite dies nun aber vehement ab. Zitat Vassilakou bei ihrem Besuch der Mediation am 5. Juni 2012 untermauert: "Was nicht sein kann, was ich zu 100% ausschließen kann, dass wir hier mit einem Ergebnis kommen, es darf nicht veräußert werden...Was ausgeschlossen werden kann ist, dass der KAV das Areal behält und erhält oder dass der KAV keine Einnahmen hat." Gesiba-GD Kirschner setzte noch eins drauf und stellte ein Zeitlimit für die Entscheidung "Neubauten ja/nein" auf. Werde dieses nicht eingehalten, würde er mit der Planung der Neubauten beginnen.

"Mit diesen Aussagen wurde natürlich massiver Druck auf die Mediatoren ausgeübt, die daher in ihrem Handeln massiv eingeschränkt, wenn nicht gar blockiert wurden. Grundsatz einer Mediation ist die Ergebnisoffenheit, welche damit ausgeschlossen wurde", kritisiert Guggenbichler. Vassilakou müsse sich also die berechtigte Frage gefallen lassen, wie viele Verfahren sie noch führen wolle, um gegen den Willen der Bürger bauen zu können. In diesem Zusammenhang sei es jedenfalls bezeichnend, wenn sich die Vizebürgermeisterin heute an ihre eigenen Aussagen nicht mehr erinnern möchte. Vassilakou sei ins Stammbuch geschrieben, dass das Fremdbild bei weitem nicht ihrem Selbstbild entspreche und sie hier Handlungsbedarf habe, an sich selbst zu arbeiten.

SPÖ-Umweltstadträtin Sima verweigerte sogar eine Antwort auf die berechtigte Frage, wer denn die Gründungsmitglieder des roten Privatvereins, der die Donauinsel übernommen habe, seien und was sie mit jenen 200.000 Euro tun werden, die ihnen im Ausschuss von SPÖ und Grünen zugeschanzt wurden. Rot-Grün legte in der Fragestunde also erneut ein Armutszeugnis ab und prolongierte Überheblichkeit und Bürgerferne, hält Guggenbichler abschließend fest. (Schluss)hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle