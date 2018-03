Offshore-Leaks - SPÖ-EU-Abgeordnete Regner fordert oberste Priorität für Bekämpfung von Steueroasen

Steuerhinterziehung Superreicher angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in der EU hochgradig unsozial

Wien (OTS/SK) - Eine anonyme Quelle hat Medien einen Datensatz mit den Namen von 130.000 Personen, die ihr Geld in Steueroasen versteckt haben, zugespielt. SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner erneuert in diesem Zusammenhang ihre Forderung nach der Bekämpfung von Steueroasen. "Dieser enorme Datensatz zeigt, dass Zypern kein Ausnahmefall ist - auch andere EU-Mitgliedstaaten haben lasche Steuersysteme", sagt Regner am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Schätzungen zufolge werden 13 Prozent des Geldes, das weltweit in Steueroasen versteckt ist, in Luxemburg gelagert. "Das heißt, dass mitten in Europa Steuerparadiese existieren", erklärt die Abgeordnete und fordert: "Die Bekämpfung von Steueroasen muss oberste Priorität haben, denn immerhin entgeht den EU-27 jährlich rund eine Billion Euro durch Steuerhinterziehung und die Aushöhlung des Steuersystems." ****

Dass Superreiche Steuern hinterziehen, sei nicht nur kriminell, sondern hochgradig unsozial: "Angesichts der Rekord-Arbeitslosigkeit in weiten Teilen der Europäischen Union - 26 Millionen Menschen haben als Folge der Wirtschaftskrise keinen Job - schockieren die jetzt bekanntgewordenen Daten umso mehr. Es darf nicht sein, dass Superreiche ihre Steuern, also ihren fairen Beitrag zum Funktionieren eines Landes und einer Gemeinschaft, umgehen und sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern."

Der Aktionsplan der EU-Kommission gegen Steuerhinterziehung sei zwar ein wichtiger erster Schritt, "das Problem muss aber umfangreicher angegangen werden - auch eine rasche Regulierung grenzüberschreitender Verwaltungssitze ist dringend anzuraten, das heißt, ein Verbot von zwei verschiedenen Unternehmenssitzen, also eine Einheit von Satzungs- und Verwaltungssitz", sagte Regner, die dies im Vorjahr auch in ihrer Funktion als Berichterstatterin zur grenzüberschreitenden Verlegung von Unternehmenssitzen klar gefordert hat. (Schluss) bj

