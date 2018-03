Wr. Gemeinderat - SP-Tanja Wehsely: "waff arbeitet auf Hochtouren für die Zukunft Wiens!"

Wien (OTS/SPW-K) - Die SP-Gemeinderätin Tanja Wehsely unterstrich gleich zu Beginn ihrer Rede die Bedeutung der Sicherstellung der so wertvollen und wichtigen Arbeit des ArbeitnehmerInnen-Förderungsfonds (waff): "Der waff ist eine einzigartige arbeitsmarktpolitische Institution mit enormer Bedeutung für die kommunale Arbeitsmarktpolitik." Die SP-Gemeinderätin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des waff lobte die gute Zusammenarbeit im Vorstand des waff aber auch mit den Sozialpartnern, dem Koalitionspartner, dem AMS, der Wirtschaftsagentur und unzähligen ExpertInnen, die seriös, konstruktiv und empathisch an Problemlösungen am Arbeitsmarkt arbeiten würden. Gemeinsam würde es gelingen, Potentiale optimal auszuschöpfen.

Die SP-Gemeinderätin erinnerte an zahlreiche arbeitspolitische Meilensteine der Stadt wie etwa an die Unterzeichnung des Qualifikationsplans 2020 im Jänner 2013, der auch vom starken Bündnis der Sozialpartnerschaft mitgetragen werde. "Der Wiener Arbeitsmarkt steht vor großen Herausforderungen. Wir verzeichnen laufend Beschäftigungsrekorde, gleichzeitig kämpfen wir gegen steigende Arbeitslosigkeit. Klar ist: Der Anteil an gering qualifizierten Personen in Wien muss verringert werden. Die Wiener Antwort darauf sind der Qualifikationsplan und das Herzstück, die Ausbildungsgarantie", erklärte die SP-Gemeinderätin. Für die Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen würden spezielle Einrichtungen und Maßnahmen wie Space-Lab, Lehrwerkstätten oder Jobchoachings zur Verfügung stehen. "Überdies wurde erst vor wenigen Tagen eine Fachkräfteinitiative von waff und AMS vorgestellt, die maßgeschneiderte Weiterbildungsangebote bietet, die Unternehmen sind hier eingeladen, dieses Angebot auch entsprechend zu nutzen. Der waff arbeitet jeden Tag auf Hochtouren für die Zukunft Wiens", so SP-Tanja Wehsely abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at