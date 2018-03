Sparer-Selbstbehalt: Verspäteter Aprilscherz der Banken

AKNÖ-Präsident Haneder: Sparbücher sind keine Vorzugsaktien

Wien (OTS/AKNÖ) - Der Idee eines Selbstbehalts bei der Einlagensicherung für Sparguthaben, wie sie Oberbank-Chef Franz Gasselsberger ins Spiel brachte, kann AKNÖ-Präsident Hermann Haneder nichts abgewinnen: "Ein Selbstbehalt für kleine Sparerinnen und Sparer ist aus meiner Sicht schlichtweg abzulehnen. Es kann sich hier nur um einen verspäteten Aprilscherz eines Bankenchefs handeln. Dass er mit seiner Idee gleich wieder zurückrudert, kann man nur begrüßen."

Die Einlagensicherung für Sparguthaben bis zu einer Höhe von 100.000 Euro war im Jänner 2010 eingeführt werden, damit die SparerInnen ihr Geld nicht von den Banken abziehen. Im Zuge der aktuellen Zypern-Krise geriet die Einlagensicherung in Diskussion. Oberbank-Chef Gasselsberger konnte sich einen Selbstbehalt bei der Einlagensicherung vorstellen, um die SparerInnen am Risiko der Banken zu beteiligen. "Sparer und SparerInnen wollen Sparbücher und keine Vorzugsaktien. Die Banken sollten sich endlich auf ihr Kerngeschäft besinnen. Wenn Banken durch schlechtes Wirtschaften und wilde Spekulationsgeschäften in Schwierigkeiten geraten, kann man nicht einfach die kleinen Sparer mit einem Selbstbehalt dafür bestrafen. Diese haben mit ihren Steuern schon genug zur Rettung von Banken beigetragen", so der AKNÖ-Präsident.

