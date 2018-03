HEUTE ist und bleibt die klare Nummer 1 - schon 42% Reichweite in Wien

Wien (OTS) - Die soeben veröffentlichten Zahlen belegen, dass HEUTE weiter gewachsen ist - das gelang sonst keinem der relevanten Mitbewerber. In Wien konnte HEUTE die im Vorjahr bereits beachtlichen 41,5 auf sensationelle 42 % steigern und somit die Nummer-1-Position besonders eindrucksvoll ausbauen.

In dem für die werbetreibende Wirtschaft so wichtigen Vertriebsgebiet positioniert sich HEUTE damit klar vor allen anderen Mitbewerbern.

Bereits Platz 2 in Niederösterreich - erfolgreich in Oberösterreich

In Niederösterreich konnte der Marktanteil von 13,7 auf nun 16,8 % ausgebaut werden, eine beachtliche Steigerung von 22,6 %. Somit rückt HEUTE auf den ausgezeichneten Platz 2, hinter der "Kronen Zeitung. Mit 9,7 % Reichweite in Oberösterreich bleibt HEUTE auch in diesem Bundesland die erfolgreichste Gratis-Tageszeitung.

Schon 998.000 Leser österreichweit

998.000 Leser greifen bereits täglich zu HEUTE. Das entspricht einer Reichweite von 13,9 % - damit ist HEUTE klare Nummer 2 national. Im selben Zeitraum ist "Österreich" von 10,3 % auf 9,5 % national, sowie von 24 % auf 21,5 % in Wien zurückgefallen. Die steigenden Leserzahlen für HEUTE sind ein Indiz für das stetige Wachstum von HEUTE. Mit diesen Leser-Reichweiten zählt HEUTE unumstritten zu den wichtigsten Print-Medien Österreichs.

Die Erfolgszahlen im Detail:

998.000 Leser österreichweit, 13,9 % Reichweite

617.000 Leser in Wien, 42 % Reichweite

231.000 Leser in Niederösterreich, 16,8 % Reichweite

116.000 Leser in Oberösterreich, 9,7 % Reichweite

"Nach den hervorragenden ÖAK-Zahlen für das zweite Halbjahr 2012 ist das Resultat der Media-Analyse für uns wieder ein großer Erfolg. Gleichzeitig sind die Ergebnisse für uns ein großer Ansporn, HEUTE mit viel Engagement bestmöglich weiterzuentwickeln", zeigen sich Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky sehr zufrieden.

Quelle: MA 2011/2012

Rückfragen & Kontakt:

Büro Herausgeberin Dr. Eva Dichand

T: +43 (0) 50 950 12130