Wöginger für mehr Gerechtigkeit bei der Vergabe von Sozialwohnungen

Umfrage bestätigt: 82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher wollen, dass die soziale Bedürftigkeit der Bewohner von Sozialbauten geprüft wird.

Wien (OTS) - Es gibt in unserem Land keine einzige Sozialleistung, die einmal gewährt, einen lebenslangen Anspruch begründet. Warum soll das bei Sozialwohnungen anders sein? Auch "eingesessene Rechte" müssen von Zeit zu Zeit überprüft werden, ob sie zu rechtfertigen sind. Das sagen laut einer aktuellen Umfrage auch 82 Prozent der Österreicher.

"Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit gegenüber den tausenden Familien, die auf eine Gemeindewohnung warten und diese dringend brauchen. Fakt ist: Die soziale Treffsicherheit ist in Wien verloren gegangen, wenn ein Nationalrat mit einem Bruttomonatsverdienst von über 8.000 Euro in einer Sozialwohnung wohnen kann und 147 Euro Miete zahlt. Die SPÖ begibt sich auf den Holzweg, wenn sie die Privilegien ihrer Parteifreunde weiterhin schützt", so der ÖAAB-Generalsekretär und Sozialsprecher August Wöginger.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Albrecht Oppitz

Presse

Tel.: +43(0)676 322 98 49, Fax: +43(1)40 141 229

albrecht.oppitz @ oeaab.com

www.oeaab.com