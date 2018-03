Nahe der neuen WU Wien: MILESTONE - die neue Generation von Studentenheim

Wien (OTS) - Gemeinschaftsduschen am Gang, abgelaufenes Essen im WG-Kühlschrank oder das Teilen eines 15 m2 großen Zimmers im Stil der frühen 80er mit einem "Kollegen" waren gestern. In Wien eröffnet im Oktober 2013 eine neue Generation von Studentenwohnheim: MILESTONE. 429 Einzelapartments mit eigenem schicken Bad und kleiner Kitchenette, Parkettboden und smart eingerichteten 24 m2 überzeugen auf den ersten Blick.

Die Philosophie von MILESTONE ist einfach: cooles Design und gute Qualität, Privatsphäre kombiniert mit studentischem Flair - und das alles zu einem Fixbetrag im Monat. Das Studium, der neue Lebensabschnitt - meist in einer fremden Stadt - ist aufregend und stressig genug. MILESTONE bietet alles, was es braucht, um sich zuhause zu fühlen, sich rasch mit anderen Studenten zu vernetzen und gleichzeitig Raum fürs Studium. Das Fitnessstudio im Haus ist kostenlos, der große Garten bietet einen Kräutergarten, den die Bewohner selbst bepflanzen können, MILESTONE reinigt monatlich die Apartments und Learning Rooms im Haus bieten genug Platz fürs gemeinsame Lernen. Gefeiert wird nicht im Keller, sondern auf der Dachterrasse mit Blick auf das Riesenrad und für den kleinen Hunger zwischendurch sorgt der eigene Airstream Bistrotrailer am Vorplatz.

Die Lage nahe dem Grünen Prater im 2. Bezirk ist einmalig und spricht nicht nur die Studenten der 150m entfernten neuen WU an. Das Studentenwohnheim liegt direkt an der U2-Station Messe-Prater und verbindet alle großen Unis Wien innerhalb von rund 10 Minuten. Ähnliche Konzepte wurden bereits in London und Barcelona mit großem Erfolg umgesetzt, jetzt kommt die neue Generation von Studentenheim nach Wien.

Derzeit befindet sich MILESTONE in Bau, die Gleichenfeier steht kurz bevor und die Eröffnung wird am

1. Oktober 2013 stattfinden. Mehr Infos gibt es auf www.milestone.net sowie heute und morgen (4. und 5. April 2013) am MILESTONE-Infostand auf der "UniOrientiert" im Hauptgebäude der Universität Wien.

