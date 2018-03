Rauch: Market-Umfrage beweist: ÖVP auf dem richtigen Weg

SPÖ vertritt Eigen-, nicht Bürgerinteressen – Mehrheit will Kontrolle des mit Steuergeld finanzierten Sozialbaus

Wien, 4. April 2013 (ÖVP-PD) "Der SPÖ sind die niedrigen Wohnkosten der eigenen Genossen und der rot-grünen Freunderl in Wien scheinbar wichtiger, als gerechte Wohnkosten", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den Ergebnissen der Studie des Linzer Market-Instituts im Auftrag des Immobilienmakler-Netzwerkes RE/MAX. "Die Mehrheit der Bewohner von Sozialwohnungen will an das Einkommen angepasste Mieten und regelmäßige Überprüfungen der Bedürftigkeit. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die ÖVP die Interessen der Bürger verfolgt, während die SPÖ nur Etikettenschwindel betreibt und Eigeninteressen vertritt." Nur acht Prozent der Gemeindebaubewohner wollen die Mietsituation lassen,

wie sie ist. Dagegen sprechen sich 45 Prozent für eine langsame Mietanpassung und immerhin 37 Prozent der Befragten für eine sofortige Anpassung des Mietpreises an das Einkommen aus. "Die rote Bundespartei vertritt scheinbar nicht einmal mehr die Interessen ihrer Kernwählerschaft", so Rauch, und weiter: "Es zeigt, dass es die SPÖ wohl doch nicht so ernst meint, mit ihren sieben Forderungen zur Entlastung der Mieter. Bei den Genossen endet die Gerechtigkeit an den eigenen Parteigrenzen. Der Bürger bleibt auf der Strecke. Zahlreiche Jungfamilien müssen weiter auf Wohnungen warten, während es sich die Bonzen im Gemeindebau gemütlich machen." Dazu Rauch abschließend: "Die Marktet-Umfrage beweist einmal mehr, dass die ÖVP auf dem richtigen Weg ist. Wir werden uns weiter für niedrigere Kosten und mehr Eigentum in Österreich einsetzen. Österreich soll ein Land der Eigentümer werden." ****

