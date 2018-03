Wr. Gemeinderat - SP-Deutsch: Ergebnisse der Volksbefragung respektieren

Wohnen ebenfalls Teil der Daseinsvorsorge

Wien (OTS/SPW-K) - "Die Wiener Bevölkerung erteilte allen Privatisierungsbestrebungen von ÖVP und FPÖ eine ganz klare Absage", stellte SPÖ-Gemeinderat Christian Deutsch anlässlich der Mitteilung zu den Ergebnissen der Volksbefragung fest. Die direkte Demokratie würde in Wien gelebt und auch immer stärker in Anspruch genommen. "Wir wissen aus Befragungen, dass der Wunsch der Bevölkerung in Entscheidungsprozesse eingebunden zu werden immer stärker wird und diesem Wunsch wurde auch durch die Volksbefragung entsprochen", so Deutsch.

Bezugnehmend auf seine Vorredner von der FPÖ unterstrich Mandatar und SPÖ-Landesparteisekretär auf das überdurchschnittliche gute Ergebnis bei der Beteiligung von nahezu 39 Prozent. "FPÖ-Volksbegehren hingegen erzielten äußerst selten ein - wenigstens - zweistelliges Ergebnis", so Deutsch mit Verweis auf das Anti-EU-Volksbegehren der FPÖ an dem rund 4 Prozent der Bevölkerung teilgenommen haben.

Die Wiener Volksbefragung hätte jedweden Privatisierungsansagen eine klare Absage erteilt. "Und dieses Nein gilt es zu respektieren!", so Deutsch weiter. Jedoch hätte ÖVP-Obmann Manfred Juraczka nur einen Tag nach Verkündung des vorläufigen Abstimmungsergebnisses einmal mehr den Verkauf der Gemeindewohnungen gefordert. "Der Wiener ÖVP ist das Ergebnis der Volksbefragung völlig egal. Aber: Wohnen ist auch Teil der Daseinsvorsorge", so Deutsch. Die ÖVP würde daher alles versuchen, um die Wohnungen in den Gemeindewohnungen frei zu bekommen, um sie anschließend verkaufen zu können. Und zwar über den Weg der permanenten Überprüfung der Einkommensverhältnisse. "Wer aufgrund eines Karrieresprungs die Grenze überschreitet, der fliegt raus! Den Mittelstand vertreiben ist aber nicht nur ungerecht, sondern auch leistungsfeindlich. So sieht der "Gemeindebau-Privatisierungsplan" der ÖVP aus", kritisierte Deutsch. "Die Wienerinnen und Wiener haben ihr demokratisches Recht in Anspruch genommen und sich nicht durch irgendwelche Boykottaufrufe ablenken lassen und damit nicht nur die blauen Privatisierungspläne in Wien durchkreuzt", so Deutsch.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at