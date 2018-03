Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 5.4: "Ein Land startet durch - der Wirtschaftsaufschwung Perus"

Wien (OTS) - Auf dem Programm von "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" steht eine von Esther-Marie Merz gestaltete Reportage aus Peru - zu hören am Freitag, den 5. April um 9.44 Uhr in Ö1.

Peru mit seinen rund 30 Millionen Einwohnern liegt am Pazifik, umgeben von Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Bolivien und Chile. Der Aufschwung dieses Kontinents ist nun auch an die Pazifikküste gelangt, und das Andenland Peru wächst mittlerweile fast doppelt so schnell wie der Rest Lateinamerikas, im Schnitt um sieben Prozent pro Jahr. Das im Februar in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen Peru und der EU wird diese Entwicklung noch beschleunigen. Es sieht die volle Liberalisierung bei Industrieprodukten innerhalb der nächsten zehn Jahre vor, enthält weitreichende Vereinbarungen über den Schutz der Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit sowie für Arbeitnehmerrechte und Umweltschutz. Peru hat mittlerweile mehr Devisenreserven als Auslandsschulden und der Finanzminister fährt Haushaltsüberschüsse ein. Die Mittelschicht wächst, nicht nur in der Hauptstadt Lima. All das weckt das Interesse internationaler Unternehmen am aufstrebenden Andenstaat. Nähere Informationen zum Programm von Österreich 1 sind abrufbar unter http://oe1.orf.at.

