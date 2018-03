Eier: LK Steiermark weist VGT-Anschuldigungen auf das Schärfste zurück

Hartberger Legehennenbetrieb hält Tiere völlig legal in Voliere

Graz (OTS) - Die Landwirtschaftskammer Steiermark weist die heutigen Anschuldigungen des Verein gegen Tierfabriken (VGT), wonach ein Hartberger Legehennenhalter seine Tiere nicht tierschutzkonform halte und die Eier auch falsch kennzeichne, auf das Schärfste zurück. "Es ist skandalös, dass eine legale Volierenhaltung von Legehennen vom VGT kriminalisiert wird", stellt Kammerdirektor Werner Brugner fest. Die Voliere ist eine Form der Bodenhaltung, bei der die Tiere auf mehreren Ebenen gehalten werden und sich völlig frei bewegen können. Die unterste Ebene ist ein Scharrraum, bei der die Hennen ihre natürlichen Instinkte wie beispielsweise das Scharren ausleben können.

Auch keine Falschdeklaration der Eier

Der zu Unrecht beschuldigte Hartberger Legehennenbetrieb habe die Eier zudem vollkommen richtig deklariert, stellt die LK ferner klar. Brugner: "Diese Anschuldigungen sind haarsträubend. Geltendes Recht kann nicht in Unrecht umgedeutet werden. Wir werden uns daher zur Wehr setzen." Diese Aktion des VGT sei eine Provokation. "Wenn unter legalen Bedingungen Landwirtschaft nicht mehr betrieben werden kann, dann werden die bäuerlichen Betriebe gezwungen aufzugeben", betont der Hartberger Bezirkskammerobmann, Johann Reisinger.

Steirische Legehennenbetriebe Vorreiter bei alternativer Haltung

Die steirischen und österreichischen Legehennenbetriebe waren bei der Umstellung auf alternative Haltungsformen (Boden, Freiland, Bio) europaweit Vorreiter. Bereits 2009 haben sie auf Alternativhaltung umgestellt, während die EU diese erst 2012 verpflichtend vorgeschrieben hat. Die LK kritisiert in diesem Zusammenhang jene EU-Länder, die nach wie vor rund 30 Mio. Legehennen in illegalen Käfigen halten. Insgesamt haben die 706 steirischen Legehennenbetriebe mehr als EUR 60 Mio. in alternative Haltungsformen investiert.

