FPÖ: Strache: Gemeinnützige müssen Milliarden-Rücklagen für Wohnbau freigeben

Aufstellung aller verfügbaren und verwertbaren Grundstücksreserven des Bundes und der ausgegliederten Betriebe

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache forderte heute, dass die sogenannten gemeinnützigen Genossenschaften endlich einen Teil ihrer Milliarden-Rücklagen für den Neubau von Wohnungen freigeben. Dies sei unumgänglich, um die drückende Wohnungsnot in Österreich zu bekämpfen.

"Schon in einem Entschließungsantrag vom 9. Juli 2010 haben wir außerdem gefordert, jene Rücklagen der Wohnbaugenossenschaften, die die Grenze von 10 Prozent der Bilanzsumme überschreiten, zu besteuern", führte Strache weiter aus. "Einige Milliarden Euro könnten somit sofort im Budget zweckgebunden dem Wohnbau zufließen."

Der Bund solle außerdem umgehend eine Aufstellung aller verfügbaren und verwertbaren Grundstücksreserven erstellen, verlangte Strache. Gedacht sei dabei an alle eigenen Flächen des Bundes und an die Grundreserven der ausgegliederten Betriebe wie beispielsweise der ÖBB. "Es ist nicht einzusehen, dass gerade die ÖBB, die immer am Steuertropf hängen, auf der anderen Seite gute Grundstücke an private Investoren veräußern und so wieder vor allem junge Wohnungssuchende auf der Strecke bleiben", so Strache. "Die ÖBB verfügen sicher über Filetstücke in zentralen Lagen, die sich für junges Wohnen bestens eignen."

