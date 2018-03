FP-Nepp: Seit Jahrzehnten verscherbelt Wiener SPÖ das Familiensilber

Werden Aufgaben teils nur in Vereine ausgelagert, um Günstlinge zu versorgen und die Parteikasse zu füllen?

Wien (OTS/fpd) - "Wien Energie, Wien Strom und Fernwärme wurden von der SPÖ privatisiert. Wiener Wohnen, Fonds Soziales Wien und KAV wurden ausgelagert. Über unseren Kanal über unsere Öffis bestimmen irgendwelche US Investmentbanker. Und die Roten werfen uns in zweiseitigen Inseraten vor, dass wir Freiheitliche privatisieren wollen. Dass das eine Lüge ist, hat mittlerweile auch ein Gericht festgestellt und eine einstweilige Verfügung erlassen, dass die Sozialisten das nicht mehr behaupten dürfen", ärgert sich Wiens FPÖ-Gemeinderat Dominik Nepp.

Was ihn als Jugendsprecher besonders empört ist der Umstand, dass die Jugendbetreuung komplett an Vereine abgetreten wurde - an Vereine, die teils offenbar ganz andere Ziele verfolgen als Jugendliche zu unterstützen. Es sei fast unglaublich, wie nicht nur SPÖ-Bonzen sondern offenbar auch die Partei selbst von der Privatisierungswelle profitiert. Nepp bringt ein Beispiel: "Da gibt es etwa den roten Verein Wiener Bildungsserver. Nicht nur, dass dort lauter Rote unnütz herumsitzen und sich selbst fürstliche Salärs ausbezahlen. Nein, das genügt nicht. Dieser durch Steuergeld finanzierte Verein mietet sich in ein viel zu großes Büro, das er laut Kontrollamt gar nicht benötigt, ein. Und wem gehört dieses Büro? Dem Verband Wiener Arbeiterheime, der sich durch die Bank im Besitz von roten Funktionären befindet." Er fasst zusammen: "Die SPÖ beschließt also Subventionen an den Wiener Bildungsserver. Dieser zahlt Miete an den Verband Wiener Arbeiterheime, der SPÖ-Funktionären gehört. Also, wenn das nicht nach illegaler Parteienfinanzierung stinkt, was dann?"

"Diese SPÖ-Sümpfe gehören trocken gelegt", so Nepp abschließend, "und wir, die Freiheitlichen, sind der Garant dafür, dass das auch geschieht!" (Schluss)

