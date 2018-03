Vorverkaufs-Saisonkarten für die "Garten Tulln"

Noch bis 12. April erhältlich

St. Pölten (OTS/NLK) - "Die Garten Tulln", Europas erste ökologische Gartenschau, startet am 13. April dieses Jahres in ihre sechste Saison. Heuer bietet die Schau fünf neue Gärten und mehr als 400 verschiedene Veranstaltungen. Noch bis zum 12. April können Saisonkarten für die aktuelle Saison, die bis 6. Oktober geöffnet haben wird, zum Vorverkaufspreis erstanden werden. Die Familien-Saisonkarte ist dabei für 64 anstatt für 69 Euro erhältlich, Einzelperson-Saisonkarten kosten bis zum 12. April 37 anstatt 42 Euro, und die Kinder-Saisonkarte ist für 22 anstatt für 32 Euro zu haben. Die Karten können per e-mail an kartenbestellung @ diegartentulln.at unter Angabe von Name, Adresse und Geburtsjahr aller Personen, für die die Saisonkarte gelten soll, bestellt werden - ab einem Bestellwert von 40 Euro ist der Versand kostenlos. Für die Bevölkerung der Stadtgemeinde Tulln gibt es eine zusätzliche Preisreduktion.

"Saisonkartenbesitzer haben den Vorteil, alle Veranstaltungen der 'Garten Tulln' mit ihrer Karte nutzen zu können", erklärt die Marketingverantwortliche der "Garten Tulln", Bettina Blumenthal. Aber auch viele kostenlose Veranstaltungen würden den Kauf einer Saisonkarte rentabel machen. So biete beispielsweise die "Natur im Garten Akademie" mit Sitz auf der Gartenschau täglich kostenlose Führungen durch die 60 verschiedenen Schaugärten sowie kostenlose Workshops zu vielen Gartenthemen an. Des Weiteren stehen die Gärtnerinnen und Gärtner der "Garten Tulln" jeden Dienstag- und Donnerstagnachmittag mit ihrem ökologischen Gartenwissen für sämtliche Gartenfragen zur Verfügung, so Blumenthal.

Nähere Informationen: Die Garten Tulln, Bettina Blumenthal, Telefon 02272/681 88-11, e-mail bettina.blumenthal @ diegartentulln.at, www.diegartentulln.at bzw. Stadtgemeinde Tulln unter 02272/690-111.

