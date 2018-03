Leitl begrüßte Initiative von EU- Kommissionspräsident Barroso gegen Arbeitslosigkeit

Wachstum fördern, KMU unterstützen und Duale Ausbildung forcieren - drei Maßnahmen zum Abbau insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit in Europa

Wien (OTS/PWK199) - Die heute von EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso in Wien geäußerte künftig verstärkte Fokussierung der EU-Kommission auf den Kampf gegen die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit in Europa, wird von Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), begrüßt und voll unterstützt. Leitl: "Es freut mich, dass die EU-Kommission diesbezüglich Schwerpunkte setzen will. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit kann aber nur gewonnen werden, wenn Wachstum gefördert wird. Hier ergibt sich etwa mit dem verstärkten Einsatz von Haftungen im EU-Budget die Chance, vor allem KMU auf Wachstumskurs zu bringen und zu unterstützen."

Eine weitere Säule für den Abbau der in Europa viel zu hohen Jugendarbeitslosigkeit ist für Leitl die Forcierung der Dualen Ausbildung sowie eine Beschäftigungsgarantie, wie sie die Sozialpartner in Österreich gemeinsam vertreten. Leitl: "Der Erfolg der Dualen Ausbildung zeigt sich in allen jenen Staaten mit einem zu Österreich vergleichbaren System durch halb so hohe Jugendarbeitslosigkeitsraten gegenüber jenen Ländern, die kein Duales System anbieten." So sei etwa Finnland in puncto PISA-Tests zwar immer top, leide aber auf Grund des Fehlens eines Dualen Bildungssystems unter einer extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit. Leitl: "Österreich hingegen ist nicht nur bei Berufs-Europa- oder Weltmeisterschaften immer in den Medaillenrängen sondern auch mit seiner niedrigen Jugendarbeitslosigkeit Europameister", so Leitl abschließend. (BS)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Bernhard Salzer

Tel.: (+43) 0590 900-4464, F:(+43) 0590 900-263

bernhard.salzer @ wko.at

http://wko.at/Presse