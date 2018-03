Rot-weiß-rote Unterhaltung mit "Was gibt es Neues?", "Die große Comedy Chance" und "Die Gipfelzipfler"

Wien (OTS) - Viel Humor aus Österreich erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Freitagabend, dem 5. April 2013, in ORF eins. Im Anschluss an "Dancing Stars" starten Oliver Baier und sein Rateteam, bestehend aus Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Günther Lainer, Thomas Maurer und Viktor Gernot, um 22.35 Uhr mit einer neuen Folge von "Was gibt es Neues?". Diese Woche steht das "Architekturjahr 2013" im Vordergrund, wo u. a. nach dem "Versenkungsrat" gefragt wird. Um 23.20 Uhr präsentiert Andi Knoll in drei Folgen (5., 12. und 19. April) nochmals die besten Auftritte und lustigsten Highlights aus der "Großen Comedy Chance" vom November 2012 und holt die zum Teil sehr pointierten Meinungen vieler Österreicherinnen und Österreichern zu den dargebotenen Talenten und ihren komödiantischen "Botschaften" ein. Ein Wiedersehen gibt es um 23.40 Uhr mit Roland Düringer und Christian Tramitz als "Die Gipfelzipfler". Zwischen Stellproben, Kostümtroubles, einer polizeilichen Einvernahme und jeder Menge Künstlerstress basteln Frank und Mick eifrig an ihrem Hit. In der ersten Folge "Falsche Stimme" bereut Mick die Zusage eines Gigs.

"Was gibt es Neues" um 22.35 Uhr

Oliver Baier begrüßt seine Gäste Lukas Resetarits, Ulrike Beimpold, Günther Lainer, Thomas Maurer und Viktor Gernot dieses Mal zum "Architekturjahr 2013", das wegen diverser Bauherren-Geburtstage ausgerufen wurde. Wissen möchte er u. a. was denn ein "Versenkungsrat" sei. Und weil die "Sendung ohne Namen" mit einer neuen Staffel beginnt (ab 9. April), wird im Stil der Sendung folgende Promifrage gestellt: "Warum musste ein Brite auf polizeiliche Anordnung hin einen Finger abschneiden?"

"Die große Comedy Chance - Das Beste und mehr" um 23.20 Uhr

Wie lustig ist Österreich? Unter diesem Motto hat sich der ORF im vergangenen Herbst auf Tour begeben und die komödiantischsten Talente des Landes gesucht. 35 Nachwuchstalente stellten sich im Rahmen von zwei großen Hauptabendshows einer hochkarätigen Jury (Ö3-Moderator Robert Kratky, Showmaster Peter Rapp, Schauspielerin und Sängerin Eva Maria Marold sowie Schauspielerin Ulrike Beimpold) und kämpften um einen der begehrten Plätze im Finale. Andi Knoll präsentiert in der ersten von drei Folgen die Highlights der Show und fragt bei Österreichern nach, wer für sie am besten war.

"Die Gipfelzipfler - Falsche Stimme" um 23.40 Uhr

Am Nachmittag bekommt Mick Praller (Roland Düringer) den überraschenden Anruf eines Managers, ob er denn am selben Abend Zeit hätte, kurzfristig als Gitarrist einzuspringen, um mit dem volkstümlichen Sänger Frank Rensing (Christian Tramitz) aufzutreten. In einer Fernsehshow, live. Nach außen hin ziert sich Mick ein wenig, innerlich triumphiert er, denn der musikalische Durchbruch scheint unmittelbar bevorzustehen. Mick kann es vielleicht gerade noch mit seiner Rockerehre vereinbaren, dass er als Teil des Duos "Die Gipfelzipfler" auf die Bühne gehen soll, aber dass die Stimme des Songs auf der Playback-CD von einer Frau gesungen wird, geht zu weit. Mick fragt sich zum ersten aber sicher nicht zum letzten Mal, ob er tatsächlich gut daran getan hat, diesen Gig zuzusagen.

"Was gibt es Neues?", "Die große Comedy Chance - Das Beste und mehr" und "Die Gipfelzipfler" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

Wer live im Studio bei einer der Aufzeichnungen von "Was gibt es Neues?" dabei sein möchte, hat unter http://tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

