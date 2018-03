RK-Terminvorschau vom 8. bis 26. April 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 8. bis 26. April 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 8. APRIL: 10.00 Uhr, Fototermin: "4. BürgerInnen-Solarkraftwerk geht in Betrieb" mit Wien-Energie-GFin Zapreva und BV Bischof (23., Rosiwalgasse 94) 10.30 Uhr, Pressetermin "10 Jahre Hauptbücherei am Gürtel" mit StR Oxonitsch (7., Urban-Loritz-Platz 2a, Hauptbücherei) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an James Last durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Univ.-Prof. Dr. Anton Zeilinger im Gespräch über "Neugierdefeld Wissenschaft. Erkundung der Welt zwischen dem Geistigen, dem Materiellen und den Zwischenräumen" (Rathaus, Volkshalle) DIENSTAG, 9. APRIL: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr "Girlies Sports Day"/10.00 Uhr Eröffnung durch StR Oxonitsch (Rathaus, Festsaal) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Manfred Saller durch StRin Sima (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (Bürogebäude des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 2., Johann- Böhm-Platz 1, 10. Stock, "Skybox") MITTWOCH, 10. APRIL: 10.30 Uhr, Pressekonferenz "Abonnementprogramm 2013/2014" (Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20, Wotruba-Salon) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Chefinspektor Herbert Leisser sowie der Einsatzmedaille des Landes Wien an Gökhan Olpak und Gruppeninspektor Willibald Stoifl durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Hauptstraße 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) DONNERSTAG, 11. APRIL: 10.30 Uhr, Präsentation des Projekts "Internationaler Gesangswettbewerb Beuamarchais-Concours für junge Sängerinnen und Sänger" (Mozarthaus Vienna, Konzertsaal, 1., Domgasse 5) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Döbling (Amtshaus, 19., Gatterburggasse 14, Stiege 4, EG, Festsaal) 18.00 Uhr, Eröffnung des ASKÖ Ballsport-Centers durch StR Oxonitsch (22., Bernoullistraße 7-9) 19.00 Uhr, Festakt "10 Jahre Hauptbücherei" mit StR Oxonitsch (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) FREITAG, 12. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung der Prof.-Dr.-Julius-Tandler-Medaille der Stadt Wien in Gold an Prof. Dr. Alfred Springer, der Prof.-Dr.-Julius-Tandler-Medaille der Stadt Wien in Silber an Dr.in Gertrude Bogyi, der Prof.-Dr.-Julius- Tandler-Medaille der Stadt Wien in Bronze an Hofrat Prof. Mag. Johann (P. Albert) Gabriel sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Generalsekretär i.R. Dr. Wolfgang Kopetzky durch StRin Wehsely (Rathaus, Wappensaal) SAMSTAG, 13. APRIL: 17.00 Uhr, Siegerehrung Coca-Cola Run mit StR Oxonitsch (1., Heldenplatz) SONNTAG, 14, APRIL: 09.00 Uhr, 30. Vienna City Marathon mit StR Oxonitsch (1., Heldenplatz) MONTAG, 15. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Senatspräsident i.R. Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner und Kammeramtsdirektor i.R. Hofrat Dr. Manfred Stimmler sowie des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Amtsdirektor Regierungsrat Franz Widmann durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.30 Uhr, Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wien anlässlich des Besuches Ihrer königlichen Hoheiten Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg, Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 16. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Ausstellungseröffnung und Buchpräsentation anlässlich des 100. Geburtstages "Josef Meinrad - Der ideale Österreicher" durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Festsaal) MITTWOCH, 17. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien Mag. Alexander Neuhuber sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Günter Kenesei und Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. Robert Parzer durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Licht und Schatten der Öffentlichkeit - Kulturelle, politische und epistemische Perspektiven eines Begriffs", Vortrag: Volker Gerhardt (Rathaus, Festsaal) DONNERSTAG, 18. APRIL: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Direktor Kammerschauspieler Herbert Föttinger durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) FREITAG, 19. APRIL: 10.00 Uhr, Goldenes Verdienstzeichen des Landes Wien an Senatsrätin i.R. Mag.a Elfriede Dolinar, Obermedizinalrat Dr. Gerhard Sobotka und Primarius Dr. David Vyssoki durch StRin Wehsely (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, "7. Wiener Schmerztag ...denn Wissen macht stark!" (Rathaus, Festsaal, Eintritt frei) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Aufmerksamkeitsdefizitkultur - und ein Vorschlag zu ihrer Bekämpfung" (Rathaus, Volkshalle) SAMSTAG, 20. APRIL: 15.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Abg. zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien a.D. durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (Rathaus, Wappensaal) DIENSTAG, 23. APRIL: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, "fairERleben" - Genussmarkt (Rathaus, Arkadenhof + Volkshalle) 11.00 Uhr, Überreichung des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel "Obermedizinalrat/rätin" an Medizinalrätin Dr.in Gabriele Grabner, Medizinalrat Dr. Fritz Heckl, Medizinalrat Dr. Thomas Loebenstein, Medizinalrat Dr. Heinrich Samueli sowie des Dekretes über den vom Herrn Bundespräsidenten verliehenen Berufstitel "Medizinalrat/rätin" an Prof. Dr. Peter Wilhelm Krieger, Dr.in Gabriele Müller-Rosam, Dr. Paul Prem und Dr.in Christine Ziegler durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters MITTWOCH, 24. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Landtag 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr, fairERleben" - Genussmarkt (Rathaus, Arkadenhof + Volkshalle) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111) DONNERSTAG, 25. APRIL: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "50 Jahre Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes - Die Bedeutung der Nationalsozialismusforschung", Festvortrag: Hans Mommsen (Rathaus, Festsaal) FREITAG, 26. APRIL: 09.00 Uhr, Wiener Gemeinderat

