Sibirischer Winter: Hilfe für Vögel weiterhin dringend nötig!

Wien (OTS) - Das Schneechaos stellt nicht nur die WienerInnen und die AutofahrerInnen auf Probe, sondern auch die wildlebenden Vögel kämpfen mit dem ungewöhnlich langen Winter. Tierfreunde, die die gefiederten Freunde in der kalten Jahreszeit gefüttert haben, stehen derzeit nicht nur vor länger andauernden Aufgaben, sondern auch vor leeren Regalen in Geschäften. Da der Handel auf so langen Winter nicht vorbereitet war, wurde das Vogelfutter teilweise bereits im Februar aus dem Sortiment genommen.

Wahrscheinlich auch deshalb sieht man derzeit vermehrt vor Hunger völlig entkräftete Tiere, die sich vor der Kälte nicht mehr schützen können. Teilweise sind auch schon die Jungtiere geschlüpft, denen das Hungern und Frieren zur Lebensbedrohung werden kann.

In Parks werden die Wildtiere aus verschiedensten Gründen nicht gefüttert.

In Wien herrscht einerseits ein Verschmutzungsverbot, der besagt, dass man Essensreste, Tierfutter oder ähnliches nicht in großen Mengen auf einem Platz leeren darf. Anderseits erhofft man durch den drakonischen Maßnahmen des Fütterungsverbots das Rattenvorkommen in der Stadt zu reduzieren. Dabei wird die Tatsache nicht beachtet, dass gerade die Kadavern von entkräfteten Tieren ein wortwörtlich "gefundenes Fressen" für Ratten darstellen. Allerdings stehen auf dem Speiseplan von Ratten eher von Menschen weggeworfenen Lebensmittel bzw. von den Gästen der Restaurants übriggelassene Speisereste.

Der Wiener Tierschutzverein vertritt die Meinung, dass das Füttern der wildlebenden Tiere in einer Großstadt -besonders in einem Winter wie diesmal- Gebot der Humanität ist und von den zuständigen Behörden unterstützt werden sollte. Das in Parkanlagen aufgestellte Schild "Füttern verboten" ist in dieser generellen Form rechtlich nicht haltbar, ja sogar verfassungswidrig. Nur grobe Verschmutzungen (Futter in riesigen Mengen) sind problematisch, nicht aber das Futter, das die Tiere dringend brauchen!

Der Wiener Tierschutzverein fordert daher, dass die Futterstellen auf öffentlichen Plätzen wieder eingerichtet und betreut werden bzw. eine sinnvolle Fütterung der Wildvögel durch Privatpersonen in der Wintersaison und bei extremen Witterungen wie in den vergangenen Wochen genehmigt wird.

Rückfragen & Kontakt:

Dr Madeleine Petrovic

WTV Präsidentin

0699/ 12763009