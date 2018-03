Salzburg als Ganzjahresdestination im Mittelpunkt

Haslauer: Strategieplan Tourismus 2020 gibt touristische Leitlinien vor / Kultur, Gesundheit, Wellness, Kongresse und Sport vorrangig

Salzburg (OTS) - "Unsere Vision ist die weitere Entwicklung des Ganzjahrestourismus: Kultur, Gesundheit und Wellness, Kongresse sowie Sportveranstaltungen haben einen wesentlichen Anteil daran. Das Angebot soll durch innovative Qualität in allen Leistungs- und Preisklassen bestimmt sein. Wir wollen motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen optimale Arbeitsbedingungen geboten werden. Uns geht es bei der Weiterentwicklung des Tourismus um Angebote, die den Herausforderungen des Klimawandels Rechnung tragen und die Schönheit und Potenziale des Naturraumes nützen, ohne ihn auszubeuten", brachte Salzburgs Tourismusreferent LH-Stv. Dr. Wilfried Haslauer heute, Donnerstag, 4. April, bei einem Informationsgespräch die politische Zielsetzung im neuen Strategieplan Tourismus auf den Punkt.

Die Inhalte des Strategieplans wurden in mehreren Workshops unter Beteiligung von zwei Dutzend namhafter Touristiker erarbeitet sowie in der Tourismusplattform diskutiert und sind somit von einer breiten Basis getragen. Fachlich wurde die Erstellung von Mag. Werner Taurer, Kohl & Partner Tourismusberatung, begleitet. Aufbauend auf das wirtschaftspolitische Programm "Salzburg. Standort Zukunft.", das im Jahr 2011 fertig gestellt und präsentiert wurde, stellt der Strategieplan Tourismus 2020 eine Umsetzungsmaßnahme dar, in dem die sich aus den für die gesamte Wirtschaftspolitik definierten Ziele ergebenden spezifischen Maßnahmen für den Tourismus konkretisiert werden.

"Gesundheit, Innovation und Nachhaltigkeit, der Fokus auf Qualität, Fachkräfte und die Bettenentwicklung sowie Authentizität bzw. Inszenierung und der demografische Wandel im Wintersport sind Trends und Themen, die für das Tourismusland Salzburg von besonderer Bedeutung sind", sagte Mag. Werner Taurer und verwies auf die Notwendigkeit, diese Trends sowohl im Bereich der Rahmenbedingungen und der infrastrukturellen Maßnahmen, als auch bei der konkreten Angebotserstellung und der touristischen Vermarktung zu berücksichtigen.

"Der Strategieplan Tourismus sollte die wesentlichen Antworten auf die aufgezeigten zukünftigen Herausforderungen, Trends und Problemfelder geben", ergänzte Landtagsabgeordneter Mag. Hans Scharfetter und erläuterte: "In jedem Bereich sind Maßnahmen, Ziele und Aktivitäten festgelegt, die bis zum Jahr 2020 angelegt sind. Deren Umsetzung soll jedoch laufend überprüft werden - daher sind in periodischen Abständen Evaluierungen vorgesehen, um Nachjustierungen zu ermöglichen. Gleichzeitig fungiert der Strategieplan als Leitbild für das Tourismusressort, aber auch für alle im Salzburger Tourismus maßgebenden Akteure", sagte Scharfetter.

Salzburg soll sich noch stärker als Ganzjahresdestination etablieren

Im Sinne der bereits im Strategieplan 2005 festgelegten Zielsetzung, Salzburg als Ganzjahresdestination zu etablieren, wird dieses übergeordnete Ziel nach wie vor weiterverfolgt. Insgesamt zwölf strategische Handlungsfelder dienen der Verwirklichung dieses Zukunftsbildes, wobei sich die vier Schwerpunktfelder Messen & Kongresse, Kultur, Gesundheit und Sport ausgehend von der Ausgangslage, den aktuellen Trends sowie den Stärken des Landes Salzburg als besonders geeignet darstellen, um das Zukunftsbild zu erreichen, da sie saisonunabhängig sind. Zusätzlich werden auch die strategischen Handlungsfelder Winter und Sommer im Sinne der klassischen tourismusstatistischen Einteilung beibehalten. Daneben wurden die sechs Querschnittsfelder Qualität, Innovation, Human Resources, Nachhaltigkeit, Marketing und Rahmenbedingungen definiert, in denen zwingend die einzelnen Maßnahmen unter Berücksichtigung der Schwerpunktfelder und in Bezug auf beide Saisonen zu setzen sind. "In diesem Sinne passen die Adjektive 'gesund, innovativ, nachhaltig' perfekt zur Zielsetzung, Salzburg als Ganzjahresdestination zu entwickeln", erläuterte Scharfetter.

Rückfragen & Kontakt:

Landes-Medienzentrum

Information, Kommunikation, Marketing

Chefredakteurin Mag. Karin Gföllner

Tel.: (0662) 80 42 / 24 33

landesmedienzentrum @ salzburg.gv.at

http://www.salzburg.gv.at