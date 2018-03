JG-Kucharowits ad ÖVP: Lebensrealität junger Menschen sieht anders aus

Weg von Klientelpolitik hin zu leistbaren Wohnungen für Alle

Wien (OTS/SK) - Die ÖVP lebt an der Realität der meisten jungen Menschen vorbei, wenn sie glaubt, dass Eigentum beim Thema Wohnen eine Alternative für junge Familien ist. "Viele junge Erwachsene und Jungfamilien fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Sie können und wollen sich Eigentum einfach nicht leisten ohne sich hoch zu verschulden. Das kann nicht unser Ziel sein", sagte Katharina Kucharowits, die Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ. ****

Es geht darum, guten und sicheren Wohnraum für jedes Geldbörsl zu finden und zu schaffen. Die ÖVP muss von ihrer Klientelpolitik wegkommen und sich mit den Lebensrealitäten junger Leute auseinandersetzen. "Dort wo Eigentum erschwinglich ist, fehlt oft die notwendige Infrastruktur. Dort wo gute Infrastruktur vorhanden ist, profitieren vor allem die Vermieterinnen und Vermieter, indem sie hohe Zuschläge verlangen können und damit Wohnraum noch teurer wird", sagte Kucharowits weiter.

Wohnraum zu schaffen, den man auch bezahlen kann, bedeutet in erster Linie das Angebot zu schaffen. Dies wurde jedoch in den letzten Jahren in vielen Regionen verschlafen. "Ziel muss es sein, dass junge Menschen Wohnraum finden, der ihren Ansprüchen gerecht wird, ohne dass sie sich dafür ins Unermessliche verschulden oder die monatliche Miete ihr ganzes Einkommen verschlingt", forderte Kucharowits von der ÖVP abschließend. (Schluss) sn/mp

