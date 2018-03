Wr. Gemeinderat - SP-Schicker: Konsequenz der Volksbefragung: Resolutionsantrag zum Schutz der Daseinsvorsorge in der Verfassung

"Wienerinnen und Wiener lassen sich von der Opposition nicht ins Bockshorn jagen"

Wien (OTS/SPW-K) - "Ich bin froh, dass sich die Wienerinnen und Wiener bei der Volksbefragung weder von der Opposition noch von selbsternannten Experten ins Bockshorn haben jagen lassen, sondern in so großer Zahl an der Befragung teilgenommen haben", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Donnerstag im Wiener Gemeinderat. Schicker bedankte sich bei den Wienerinnen und Wienern, dass sie sich in derartig hoher Anzahl an einer Befragung beteiligt hatten, die ganz wesentliche Themen behandelt habe.

Zum Olympia-Nein bei der Volksbefragung meinte Schicker: "Persönlich wäre ich dafür gewesen. Aber jetzt wissen wir's. Und genau das ist eine basisdemokratische Vorgehensweise: Bevor man das Geld ausgibt, fragt man die Bürgerinnen und Bürger. Die Aufforderung des freiheitlichen Klubobmanns Gudenus, die Stimmzettel zu zerreißen, sei hingegen ein demokratiepolitischer Skandal. Dies zeige die "undemokratische Seele der FPÖ", so Schicker: "Wie die hohe Beteiligung gezeigt hat, sind die Wienerinnen und Wiener aber zu gescheit, um sich von der FPÖ etwas einreden zu lassen."

"Was bei der Befragung herausgekommen ist, wird von uns auch umgesetzt - so wie das bei allen Wiener Volksbefragungen der Fall war", so Schicker. Daher werde auch noch in dieser Sitzung des Gemeinderates ein Resolutionsantrag eingebracht, um die Daseinsvorsorge als Staatszielbestimmung in der Bundesverfassung zu verankern.

