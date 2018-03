Leitl/Roth: Österreichs Unternehmen durch besseren und einfacheren Zugang zu alternativen Finanzierungen stärken

Wirtschaftskammer legt Maßnahmenpaket für Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft neu, Crowdfunding und Erleichterungen für Business Angels und Venture Capital vor

Wien (OTS/PWK198) - Die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten im weltweiten Finanzsystem und strengere Regulierungsvorschriften für die Kreditwirtschaft - Stichwort Basel II/III - machen vor allem für kleine und mittlere Unternehmen den Zugang zu Fremdfinanzierungen immer schwieriger. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) fordert daher den Ausbau alternativer Finanzierungsformen und hat dazu nun konkrete Vorschläge für ein umfassendes Maßnahmenpaket vorgelegt, das unter anderem die Wiederbelebung der Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft, moderne Rahmenbedingungen für Crowdfunding und Bürgerbeteiligungsmodelle sowie Anreize zur Forcierung von Business Angels und Venture Capital umfasst.

"Die Nabelschnur der innovativen österreichischen Unternehmen zum Finanzmarkt wird immer dünner und schwächer. Gerade bei jungen und innovativen Unternehmen agieren die Banken zurückhaltend, wenn vom Unternehmen nicht ausreichend Sicherheiten bereitgestellt werden. Wir wollen, ja wir müssen diese Nabelschnur wieder stärker machen", betonte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und verwies darauf, dass die Nutzung alternativer Finanzierungsformen in Österreich sowohl im Vergleich zu den USA als auch im Vergleich zum EU-Schnitt deutlich unterentwickelt ist. In den Vereinigten Staaten wurde 2012 mit mehr als 20 Mrd. Euro mehr als fünf Mal so viel Beteiligungskapital für junge, innovative rasch wachsende Unternehmen bereitgestellt wie in der EU (knapp 4 Mrd. Euro). Und in Österreich ist der Anteil der Risikofinanzierung noch deutlich geringer als im EU-Schnitt.

"Die Verwirklichung innovativer und dynamischer Ideen ist maßgeblich von der Finanzierung abhängig. Das Problem von Jungunternehmen ist, dass sie keine Sicherheiten haben und somit kaum eine Bankenfinanzierung ergattern können. 2/3 der Jungunternehmen beurteilen ihre Möglichkeiten zu Fremdkapital zu kommen als schlecht. Zugleich halten 89 Prozent dieser Unternehmen eine Bankenfinanzierung für wichtig, weil sie sonst gar keinen Zugang zu Kapital haben", sagte Markus Roth, Vorsitzender der Jungen Wirtschaft in der WKÖ. Es sei daher unbedingt notwendig, die Möglichkeiten für alternative Finanzierungsformen zu verbessern. "Aktuell werden in Österreich nur rund 124 Mio. Euro in Risikokapital investiert, aber über 479 Mrd. Euro sind in Immobilien, Stiftungen, Wertpapiere etc. gebunden. Zugleich müssen innovative Unternehmen für die Realisierung ihrer Ideen immer öfter ins Ausland gehen. Unser Ziel ist 'Kematen statt Cayman's'."

Eine Arbeitsgruppe von WKÖ und Junger Wirtschaft mit externen Experten, betroffenen Unternehmen und Experten der WKÖ hat nun konkrete Vorschläge vorgelegt, um alternative Finanzierungsformen zu forcieren. Um Crowdfunding auf rechtlich sichere Beine zu stellen, schlägt die WKÖ eine Änderung des Begriffs des "Einlagengeschäfts" im Bankwesengesetz vor, wonach die Finanzierung realwirtschaftlicher Projekte wie etwa der Kauf einer Maschine dem Unternehmen vorbehalten und nicht als Bankgeschäft angesehen wird. Im Kapitalmarktgesetz soll es statt der bisherigen Untergrenze für die Prospektpflicht von 100.000 Euro ein "Phasing in" geben, bei dem der von der EU vorgegebene Spielraum genützt wird: Demnach soll es eine Informationspflicht "Mini" für Projekte ab 500.000 Euro (anstatt der bisherigen 100.000 Euro-Grenze), eine erweiterte Informationspflicht ("Midi") für Projekte ab 2,5 Mio. Euro und die Prospektpflicht ("Maxi") erst ab der von der EU schon derzeit zugelassenen Untergrenze von 5 Mio. Euro geben.

Für die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft, die aus beihilfenrechtlichen Gründen ausläuft, schlägt die WKÖ ein flexibleres und modernes Nachfolgemodell vor, das sich an aktuellen Überlegungen der EU-Kommission orientiert. Demnach könnte die Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft neu pro Unternehmen maximal 10 Mio. Euro investieren, wobei die Beteiligung höchsten 49 Prozent ausmachen kann. Mindestens 70 Prozent des Kapitals sollen in Unternehmen finanziert sein, die steuerlichen Vorteile der MFG würden erhalten bleiben. "Der Fokus sind hier vor allem mittlere Unternehmen, während es bei Crowdfunding vor allem um kleinere Unternehmen und start-ups geht", so Leitl. Um Business Angels-Investments zu forcieren, fordern die WKÖ und die JW einen Freibetrag in Höhe von 50.000 Euro.

Die Vorschläge der WKÖ-Arbeitsgruppe werden nun mit den wahlwerbenden Gruppen finalisiert und sollen noch im April dem Parlament in Form eines gemeinsamen Berichts übergeben werden. "Ziel ist ein Initiativantrag aller Parteien des Nationalrats und eine einstimmige Beschlussfassung noch vor der Nationalratswahl im Herbst", so Leitl.

Zur Causa Staudinger/Finanzmarktaufsicht (FMA) betonten sowohl Roth als auch Leitl, dass sich beide Seiten natürlich an Gesetze zu halten haben. Mit einer Novelle zur Einführung von Crowdfunding sei nun die Chance gegeben, alternative Finanzierungsformen auch in Österreich auf gesetzlich sichere Beine zu stellen. (SR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Finanz- und Handelspolitik

Dr. Ralf Kronberger

Tel.: +43 (0)5 90 900 4267, F:+43 (0)5 90 900 11 4267

Ralf.Kronberger @ wko.at

persönl. Fax: +43 (0)5 90 900 11 4267



Wirtschaftskammer Österreich, Junge Wirtschaft | Gründer-Service | Frau in der Wirtschaft,

Mag. Elisabeth Zehetner,

Tel.: +43 (0)5 90 900 3018,

elisabeth.zehetner @ wko.at

www.gruenderservice.at

Fax: +43 (0)5 90 900 295