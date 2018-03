ORF Ö1- Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Donnerstag, 04.Apr 2013 12:00.00

Wetter - Andreas Tiesner

Nordkorea aktuell - Susanne Newrkla

Nordkorea: MG Bernhard Seliger - Helene Seelmann

USA: Diskussion über Waffengesetz - Wolfgang Geier

USA setzen Kopfgeld auf Kony aus - Robert Uitz

UniCredit-Chef zur Lage in Italien - Astrid Petermann

Barroso in Wien - Karin Koller

GB: Streit um Umbau des Wohlfahrtstaates -

Bettina Madlener

Wo legen die Reichen ihr Geld an ? - Birgit Pointner

RH-Kritik an Salzburger Finanzengebahrung -

Wolfgang Werth

Wohnen: Was bedeutet Zweckwidmung - Stefan Kappacher

Opposition zu Lehrerausbildung -

Monika Feldner-Zimmermann

Analysegespräch Martin Haidinger - Helene

Seelmann/Martin Haidinger

PK Bures zu Rettungsgasse - Beate Tomassovits

JP Trailer : 30 Jahre Buddhisten in Ö - Astrid Plank

PK Milieu-Jugendstudie 2013 - Barbara Reichmann

Taiye Selasi "Afropolitan" - Mathilde Schwabeneder

Wetter - Andreas Tiesner

Nachrichten - Anselm Peer

Englische Nachrichten - Joanna King

Französische Nachrichtenn - Blaise Gauquelin

Moderation: Helene Seelmann

Regie: Wolfgang Wittmann

Produktion: Annette Perponcher

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion