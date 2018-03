Bures: Nichtbilden oder Befahren der Rettungsgasse ist kein Kavaliersdelikt

Verkehrsministerin präsentiert Maßnahmenpaket: Novelle der StVO ermöglicht videogestützte Kontrolle, ASFINAG verstärkt Information, Evaluierung über weiteres Verbesserungspotenzial

Wien (OTS/SK) - Verkehrsministerin Doris Bures stellte heute, Donnerstag, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Klaus Schierhackl von der ASFINAG, dem Landesfeuerwehrkommandanten von Niederösterreich, Dietmar Fahrafellner, Gerry Foitik vom Roten Kreuz, Reinhard Hundsmüller vom Arbeiter-Samariter-Bund und Lydia Ninz vom ARBÖ fest, dass die Rettungsgasse prinzipiell gut angenommen werde und funktioniere. Trotzdem gebe es immer wieder Autofahrerinnen und Autofahrer, die sich nicht daran hielten. Deswegen werde nun die Exekutive mit neuen Instrumenten ausgestattet sowie eine umfassende Evaluierung und eine Informationskampagne gestartet. "Das Nichtbilden oder Befahren der Rettungsgasse ist kein Kavaliersdelikt. Hier geht es um Menschenleben", machte Bures klar. ****

Als erste Maßnahme werde es eine umfassende Evaluierung über weitere Verbesserungspotenziale geben. Die große Mehrheit der Autofahrerinnen und Autofahrer bilde die Rettungsgasse bereits. Sie würde sehr gut angenommen werden und es sei unbestritten, dass die Rettungsgasse eine sinnvolle Maßnahme sei, die Menschenleben retten könne. "Alle Parteien, Blaulichtorganisationen und Autofahrerclubs sprechen sich gemeinsam für die Rettungsgasse aus. Das zeigt, dass die Einführung die richtige Entscheidung war", sagte Bures.

Als zweite Maßnahme strebt die Verkehrsministerin eine Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) "noch in dieser Legislaturperiode" an. Die Exekutive solle ein neues Instrument bekommen, indem sie bei Verdacht Zugriff auf die schwenk- und zoombaren Kameras der ASFINAG bekomme. "Die Exekutivbeamtinnen und -beamten haben bei einem Unfall oder gar einer Massenkarambolage natürlich etwas anderes zu tun, als Leute wegen der Rettungsgasse zu sanktionieren. Deswegen sollen sie im Nachhinein Videomaterial auswerten können, um entsprechende Verwaltungsstrafen zu verhängen", erklärte Bures. Dabei seien ihr strenge datenschutzrechtliche Kriterien besonders wichtig gewesen. Das Bildmaterial dürfe nur zum Zwecke der Überprüfung der Rettungsgasse und bei dringendem Verdacht ausgewertet werden. Die Aufnahmen dürfen nur solange gespeichert werden, solange es für das Verfahren notwendig ist. Aufnahmen von unbeteiligten Personen und Kennzeichen müssen gelöscht oder unkenntlich gemacht werden. Der Gesetzesentwurf sei bereits an Innenministerium, Datenschutzrat und Verfassungsdienst übermittelt worden.

Als dritte Maßnahme werde es von der ASFINAG eine breite Informationskampagne geben, die die Bevölkerung noch einmal intensiv darüber aufklären solle, wann und wie eine Rettungsgasse gebildet gehöre. "Neues braucht Zeit, wir wollen aber keine Zeit verlieren. Bei Unfällen kann jede Minute über Leben und Tod entscheiden", zeigte sich Bures von den zusätzlichen Maßnahmen überzeugt. (Schluss) sn/bj

