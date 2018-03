Grüne Wien/Wurzer: Stadt Wien erhöht Frauenquote in Aufsichtsräten auf 40 Prozent

Wien (OTS) - "Noch sind Frauen in Vorständen und Chefetagen die große Ausnahme. In den Führungsebenen österreichischer Unternehmen gilt immer noch "oben ohne", dass heißt : ohne Frauen. In Österreich gibt es jedoch viele hochqualifizierte Frauen. 60% der HochschulabsolventInnen sind Frauen. Leider schöpfen viele Unternehmen dieses Potential nicht aus, derzeit liegt der Anteil von Frauen in Aufsichtsräten nur bei 13,5 Prozent. Der Handlungsbedarf ist daher sehr hoch", so die Frauensprecherin der Grünen Wien, Martina Wurzer. Die Stadt Wien geht daher den Weg der Frauenförderung einen Schritt weiter und setzt einen wichtigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Schritt: Der Prozentsatz von Frauen in Aufsichtsräten jener Unternehmen, die mehrheitlich im Eigentum der Stadt Wien stehen, wird in den kommenden fünf Jahren auf zumindest 40 Prozent erhöht.

"Die Zeit für gesetzliche Quoten in Aufsichtsräten ist reif. Die freiwillige Selbstregulierung der Unternehmen funktioniert nur für den Machterhalt männlicher Eliten. Die Potentiale von Frauen bleiben ungenützt. Wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch ist das nicht länger tragbar", betont Wurzer.

Mehrere europäische Länder, zuletzt Frankreich und Italien folgen dem Norwegischen Vorbild und legen eine gesetzliche Frauenquote von 40% für börsenotierte Unternehmen fest.

Die Grünen fordern verpflichtende Frauen-Quoten in Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft, Medien, Wissenschaft, Sport, Kunst und Kultur. "Wir wollen eine Gesellschaft, in der Frauen und Männer in Führungs- und Entscheidungspositionen ebenso wie in der Haus- und Versorgungsarbeit gleich vertreten sind und mitgestalten. Arbeit, Zeit und Geld müssen gerecht zwischen Frauen und Männern verteilt werden", so Wurzer abschließend.

