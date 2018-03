Frauenquote in Aufsichtsräten - SP-Berger-Krotsch: Anteil von Frauen auf mindestens 40 Prozent ausbauen

Rotgrüner Resolutionsantrag belegt Gleichstellungsbestrebungen der Stadt

Wien (OTS/SPW-K) - "Zwar ist die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen bei gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation in Wien auf Grund vieler erfolgreicher Maßnahmen und Initiativen wesentlich kleiner, als in Gesamtösterreich, dennoch ist der Einkommensunterschied zugunsten der Männer selbst in Wien immer noch eine traurige Tatsache", so SPÖ-Gemeinderätin Nicole Berger-Krotsch. "Und obwohl Frauen heute besser ausgebildet sind denn je, stoßen sie - vor allem in der Privatwirtschaft - oftmals an die so genannte "Gläserne Decke"", Berger-Krotsch weiter.

Wien setze daher durch zahlreiche Initiativen und Maßnahmen zur völligen Gleichstellung von Frauen und Männern. So wurde etwa im eigenen Bereich im Oktober 2012 der erste Einkommensbericht der Stadt Wien veröffentlicht, der Unterschiede sichtbar und transparent macht. "Mit der Koppelung von öffentlicher Auftragsvergabe an aktive Frauenförderung hat Wien eine Vorreiterinnenrolle eingenommen und ein starkes, wirkungsvolles Signal zur Frauenförderung in der Privatwirtschaft gesetzt. Die Stadt Wien hat außerdem bewiesen, dass die umgesetzte "Quotenregelung" tatsächlich wirkt: Lag der Prozentsatz von Dienststellenleiterinnen im Jahr 1997 noch bei 5 Prozent, so wurden 2010 bereits 22 von 62 Dienststellen von Frauen geleitet, das sind 36 Prozent", erklärt Berger-Krotsch.

Die Gemeinderätin verweist auf eine europäische Initiative von Viviane Reding, EU-Kommissarin für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, welche sich im Kollegium der EU-Kommissare Ende 2012 für eine Frauenquote in Aufsichtsräten bei börsennotierten Unternehmen stark gemacht hatte. "Die Stadt Wien schließt sich nun diesem gesellschafts- wie auch wirtschaftspolitisch wichtigen Schritt an und wird danach trachten, den Prozentsatz von Frauen in Aufsichtsräten jener Unternehmen, die mehrheitlich im Eigentum der Stadt Wien stehen, bis Ende 2018 auf zumindest 40 Prozent auszubauen", so die sozialdemokratische Mandatarin und SPÖ-Frauensekretärin. Der heute eingebrachte Resolutionsantrag von Rot-Grün zur Erhöhung ds Frauenanteils in Aufsichtsräten auf mindestens 40 Prozent schließt nahtlos an alle vorangegangenen Bestrebungen der Stadt zur vollständigen Gleichstellung von Frauen und Männern bei den Gehältern an.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at