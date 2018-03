Windisch: Versorgungssicherheit und Produktionserhalt gehen Hand in Hand

Verlässliche Rahmenbedingungen für Bauern sind unerlässlich Windisch als LK Präsident von Bürgermeister Häupl angelobt

Wien (OTS) - "Die wachsende Weltbevölkerung in ausreichendem Maße mit gesunden und sicheren Lebensmitteln zu versorgen, wird die zentrale Aufgabe der Bauern in der Zukunft sein. Garantiert werden kann dies allerdings nur, wenn es uns gelingt, die bäuerliche Produktion in den Regionen zu erhalten. Dafür sind nicht nur verlässliche politische Rahmenbedingungen unerlässlich, sondern auch Hilfestellungen bei der Vermarktung und vor allem die Unterstützung durch die Verbraucher", gab Ing. Franz Windisch, Abg. zum Nationalrat und neugewählter Präsident der Landwirtschaftskammer Wien, bei seiner heutigen Antrittsrede nach der Angelobung durch Bürgermeister Ök.-Rat Dr. Michael Häupl, die Aufgaben für seine zweite Periode als Vorsitzender des Bauernparlaments in der Bundeshauptstadt bekannt.

Die Wiener Ackerbauern, Gärtner und Winzer stellen jährlich mehr als 60.000 Tonnen Gemüse, fast 44.000 t Feldfrüchte, 17.000 hl Wein und 1.400 t Obst hauptsächlich für die Stadtbevölkerung und das engere Umland her und sichern damit die Nahversorgung. "Wir sehen vor allem am lokalen Markt die größten Chancen für unsere Mitglieder, denn der Trend bei den Verbrauchern geht immer mehr zu regional erzeugten Nahrungsmitteln", betonte Windisch. Dieser engere Bezug zum bäuerlichen Erzeuger schafft Sicherheit über die Produktionsbedingungen und die Qualität der Ware. Die Wiener Stadtlandwirtschaft bietet hier den Vorteil ökologisch und nachhaltig hergestellte Lebensmittel, mit all ihren wertvollen Inhaltsstoffen auf kürzestem Weg zum Verbraucher zu bringen.

Wiener Produzenten sind wahre Ökobauern

80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Wien werden nach den Richtlinien des Österreichischen Umweltprogramms bewirtschaftet, die Zahl der Biobetriebe steigt stetig und immer mehr Landwirte verpflichten sich zur Maßnahme "Integrierte Produktion", in deren Rahmen der Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln auf ein Mindestmaß beschränkt wird. Außerdem haben sich die Produzenten freiwillig der Wiener Initiative "Freiwillig ohne Gentechnik" angeschlossen. "Damit treten wir tagtäglich den Beweis an, dass eine effiziente Lebensmittelherstellung auf höchstem ökologischen Niveau und Umweltschutz sehr gut miteinander vereinbar sind", so Windisch. Nachhaltigkeit - im Bezug auf Umwelt- und Naturschutz, Einkommens-und regionale Wertsicherung sowie der Erhalt tausender Arbeitsplätze auf den Höfen und in den vor- und nachgelagerten Sektoren - spielt dabei eine zentrale Rolle. "Diese Aspekte sind es, die die Konsumenten an der Wiener Stadtlandwirtschaft und ihren Produkten schätzen", weiß Windisch. Dieses Vertrauen, dass nach den jüngsten Skandalen im Lebensmittelbereich erschüttert wurde, gilt es nun wiederherzustellen. Dabei soll eine gemeinsame Initiative mit der Stadt Wien helfen, "denn wir brauchen leistungsfähige Bauern, die Lebensmittel in ausreichender Menge und zu leistbaren Preisen erzeugen und nicht nur Landschaft- und Naturpfleger sind", betonte der LK-Präsident.

Bäuerliche Produktion zulassen

Das Vertrauen der Konsumenten ist aber nur eine Seite der Medaille. Das Fundament der Landwirtschaft bilden ebenso verlässliche Rahmenbedingungen. Das bedeutet zum einen, dass die Betriebe in ihrer Weiterentwicklung nicht eingeschränkt werden und eine Ausweitung der Produktionsstätte in den Flächenwidmungsplänen - im konkreten Fall im Agrarstrukturellen Entwicklungsplan (AgSTEP) - fixiert wird. Zum anderen gehen damit ebenso agrarpolitische und finanzielle Reglements einher. Hier stehen im Hinblick auf die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 2014-2020 noch intensive Verhandlungen bevor. "Dabei ist es besonders wichtig, dass bei den Trilog-Gesprächen die ökologischen Vorleistungen der heimischen Bauern für das Greening angerechnet werden und es beim Wechsel vom historischen zum regionalen Modell zu keinen extremen finanziellen Brüchen kommt. Die Betriebe brauchen eine 'Einschleifregelung' mit möglichst langen Übergangsfristen, die ihnen die nötige Zeit gibt, um sich wirtschaftlich auf die Veränderungen umzustellen", erläuterte Windisch. Ebenso wird der Aufteilung der finanziellen Mittel auf die künftigen Programme in der Zweiten Säule der GAP - der Ländlichen Entwicklung - entgegengefiebert. "Jeder Euro den unsere Bauern weniger erhalten, wiegt doppelt und dreifach, bedenkt man, wie viele Arbeitsplätze die Landwirtschaft in Österreich sichert", so der Präsident.

Entsprechend zählt die Interessenvertretung auch auf die ausreichende nationale Ko-Finanzierung und die für die Marktfähigkeit der Betriebe notwendige Ausstattung der Investitionsförderung. Weitere Hemmnisse in der Produktion werden hingegen strikt abgelehnt. "Bewirtschaftung und Umweltschutz bilden eine Einheit, das hat bereits die Vergangenheit gezeigt. Daher dürfen unseren Bauern unter dem Deckmantel der 'Ökologisierung' keine zusätzlichen Steine in den Weg gelegt werden, die die Lebensmittelherstellung verhindern", mahnte Windisch. Der Landschaftsschutz sei dann gewährleistet, wenn auch die Bewirtschaftung fortgeführt wird und die Vermarktung sichergestellt sei.

Selektiv und auf ein Minimum reduzierter Pflanzenschutz sei "absolut erforderlich für die Sicherung der erforderlichen Lebensmittelmengen und Qualität". Ein generelles Verbot würde nicht nur die regionale Produktion gefährden, sondern durch die kleinen Strukturen ebenso den Biolandbau. Schlussendlich wären dem Gentechnikanbau Tür und Tor geöffnet, verwies Windisch auf die Gefahren.

LK Wien - verlässlicher Partner für ihre Mitglieder

Um für die künftigen Herausforderungen gewappnet zu sein und die Kompetenz und Wirtschaftlichkeit ihrer Mitgliedsbetriebe zu steigern, evaluiert die Landwirtschaftskammer Wien die Bedürfnisse ihrer Kunden und richtet ihre Strategien darauf aus. "Wir sehen uns als modernes Dienstleistungsunternehmen und haben für uns den Anspruch erhoben die Ackerbauern, Gärtner und Winzer Wiens bei ihren vielfältigen Aufgaben zu begleiten und zu coachen. Daher ist es notwendig unser Leistungsportfolio regelmäßig an die Bedürfnisse und Anliegen der Mitglieder anzupassen", so Windisch.

