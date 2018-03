Brauner/Frauenberger zu Frauenanteil in Aufsichtsräten: Volle Unterstützung von Seiten der Stadtregierung

Weiterer Schritt der erfolgreichen Wiener Frauenförderung

Wien (OTS) - Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Frauenstadträtin Sandra Frauenberger versicherten am Rande der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderates ihre volle Unterstützung bei der Umsetzung des Resolutionsantrages, der die Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten stadtnaher Betriebe fordert. "Die Anhebung des Frauenanteils auch in Unternehmungen der Stadt ist ein wichtiges Zeichen an die Privatwirtschaft und ein weiterer Schritt der konsequenten Frauenförderung, die wir seit Jahren betreiben", betonen Brauner und Frauenberger.

In den vergangenen Jahren hätte man, so die Politikerinnen, unter anderem mit der Veröffentlichung des Einkommensberichtes oder der Koppelung der Auftragsvergabe an Frauenförderung wesentlich zur Gleichstellung von Frauen und Männern beigetragen. "Der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern ist auf Grund unserer erfolgreichen Maßnahmen wesentlich geringer als im Bund und anderen Bundesländern. Das bestätigt unsere Initiativen, aber es ist noch viel zu tun", geben sich Brauner und Frauenberger von der Wirksamkeit des Wiener Weges in Sachen Frauenförderung überzeugt.

SPÖ und Grüne bringen im heutigen Gemeinderat einen gemeinsamen Resolutionsantrag ein, der die zuständigen Mitglieder des Stadtsenates auffordert, alle Anstrengungen zu unternehmen, um bis zum Ende des Jahres 2018 den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten jener Unternehmen, die mehrheitlich im Eigentum der Stadt Wien stehen, auf zumindest 40 Prozent zu erhöhen. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Berger

Mediensprecher Büro StRin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81295

E-Mail: a.berger @ wien.gv.at



Ferdinand Pay

Mediensprecher Vbgmin Renate Brauner

Tel.: +43 1 4000 81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at