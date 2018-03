"Bonnie und Clyde - Ein Leben auf der Flucht" am 5. April im ORF

"Universum History" zeigt die Realität hinter dem Mythos

Wien (OTS) - Es ist der perfekte Stoff für eine Hollywoodlegende: Die Geschichte von Bonnie und Clyde wurde mehrfach verfilmt. Doch wie anders die Realität hinter dem Mythos des wohl berühmtesten Gangsterpaars der amerikanischen Geschichte war, zeigt "Universum History" am Freitag, dem 5. April 2013, um 22.40 Uhr in ORF 2. Mit Hilfe von Augenzeugenberichten, bisher ungeöffneten Polizeiakten und einem erst jetzt entdeckten Tagebuch rollt Chris Wilson den Fall des wohl berüchtigtsten Gangsterpärchens im Amerika der 1930er Jahre in der packenden Dokumentation "Bonnie und Clyde - Ein Leben auf der Flucht" (deutsche Bearbeitung: Margarita Pribyl) neu auf.

Erst vor kurzem kam das Tagebuch von Blanche Barrow an die Öffentlichkeit. Sie war die Schwägerin von Clyde und gemeinsam mit dem Gangsterpaar auf der Flucht vor den Behörden. Ihre Aufzeichnungen bieten einen völlig neuen Einblick in das Leben des berüchtigten Paars. Dabei wird klar: Mit Hollywoodglamour hatte das nichts zu tun.

Während ihrer zwei Jahre langen Flucht beging die Barrow-Gang serienweise Kapitalverbrechen: bewaffnete Raubüberfälle, Entführungen, Morde. Dazu kamen in elf Bundesstaaten dramatische Feuergefechte mit der Polizei. Im Mai 1934 sollte das kriminelle Treiben endgültig vorbei sein. Der Amoklauf der Barrow-Gang forderte insgesamt 17 Menschenleben, darunter Bonnie und Clyde selbst.

Ausgangspunkt der Geschichte: die Weltwirtschaftskrise 1929, die auch in den USA Millionen Menschen verarmen ließ. Zudem hatte eine Dürrekatastrophe den mittleren Westen Amerikas in Ödland verwandelt. Die große Depression trieb die sozial Schwachen des Landes in unvorstellbares Elend und löste eine Welle des Verbrechens aus. Mitten unter diesen Schicksalen: Bonnie und Clyde.

1932, als die Barrow-Gang ihre ersten Überfälle machte, hatte Clyde bereits einen Gefängnisaufenthalt hinter sich - wegen eines Diebstahls. Die brutalen Zustände auf der Gefängnisfarm Eastham beschleunigten seine kriminelle Karriere und ließen ihn bald zu einem kaltblütigen Serientäter werden. Nichtsdestotrotz verliebte sich eine junge Frau in Clyde - eines seiner Gangmitglieder, die damals 21-jährige Bonnie Parker. Nach einem Raubmord, den Clyde beging, gelangte die Verbrecherkarriere an einen kritischen Wendepunkt. Bonnie Parker entschied sich, mit Clyde Barrow zu fliehen.

Mit dabei waren Clydes Bruder Buck und dessen Frau Blanche. Ihr sind die Einblicke in das Leben auf der Flucht zu verdanken. Als sie selbst im Gefängnis saß, schrieb sie ihre ganz persönlichen Eindrücke nieder, die sie in der Zeit gewann, als sie selbst mit der Gang auf Achse war. Schnelle Autos, Maschinengewehre und immer in Bewegung bleiben - so das Motto der Barrow-Gang. Den Behörden gelang es lange Zeit nicht, die Verbrecherbande zu stellen. Bonnie und Clyde waren immer einen Schritt voraus. Erst kürzlich wurden die FBI-Akten von Bonnie und Clyde freigegeben. Sie werfen ein ganz neues Licht auf die Verfolgung der Barrow-Gang. Neben den Experten, die sich mit der Geschichte von Bonnie und Clyde auseinandergesetzt haben, kommen auch Zeitzeugen zu Wort, die Bonnie und Clyde persönlich begegneten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at