35. Wiener Gemeinderat (3)

Aktuelle Stunde: "Stopp dem SPÖ-Privatisierungswahn! - Wiener Gemeinderat soll wieder ausgegliederte Unternehmen, Betriebe und Fonds kontrollieren können!"

Wien (OTS) - GR DI Martin Margulies (Grüne) richtete sich zunächst an die FPÖ: Nicht einmal ein Schwimmbecken könne gefüllt werden mit dem Wasser, das Wien tatsächlich verkaufe. Das Wiener Wasser werde mit Sicherheit nicht privatisiert, genauso blieben Stadtwerke und Wien Holding im Besitz der WienerInnen, sagte Margulies. Das Problem liege auf Bundesebene: Dort würde sich die ÖVP weigern, Kontrolle durch öffentliche Hand sicherzustellen.

Der Kontrollausschuss gebe dem Gemeinderat sehr wohl Kontrollmöglichkeiten, kritisierte GR Ing. Christian Meidlinger (SPÖ) das Thema der Aktuellen Stunde. Er zitierte Aussagen der FPÖ, die Wasser verkaufen und den Flughafen Wien-Schwechat privatisieren wolle.

GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebunden) kritisierte die "laufende" Gründung stadtnaher Vereine. Dies sei Privatisierung von Steuergeldern. Ginge es nach der SPÖ, gebe es nur zwei Arten von Privatisierungen: Gut seien jene der Sozialdemokratie; Vorschläge aller anderen Parteien seien prinzipiell schlecht.

Privatisierung dürfe kein Tabuthema sein, so GR Dkfm. Dr. Komm.Rat Fritz Aichinger (ÖVP). Wirtschaftlicher Wettbewerb würde Allen gut tun. Er nannte private Ordensspitäler als Beispiel: Diese würden teilweise effizienter arbeiten als öffentliche Krankenhäuser. Der SPÖ warf Aichinger "Scheinprivatisierungen" vor.

Es könne keine automatische Balance zwischen Angebot und Nachfrage geben, sagte GRin Dr. Monika Vana (Grüne). Daher seien Dienstleistungen aus öffentlicher Hand unumgänglich. Der Verlust von Kontrolle spiele sich nicht in Wien ab, sondern auf EU-Ebene. Vana lud die Opposition ein zum "Abwehrkampf der Kommunen gegen Privatisierungsschritte der EU".

GR Dominik Nepp (FPÖ) behauptete, hinter dem Geflecht von SPÖ-nahen Vereinen rieche es nach versteckter Parteienfinanzierung. Er nannte die Bildung als "wichtigste Aufgabe der Stadt". Diese sei längst ausgelagert an Vereine wie wienXtra und den Bildungsserver.

GR Heinz Hufnagl (SPÖ) bezeichnete die Abgeordneten der FPÖ als schlechte Demokraten und schlechte Verlierer angesichts des Ergebnisses der Wiener Volksbefragung. Dass sich 87,2 Prozent der WienerInnen für einen Schutz vor Privatisierungen ausgesprochen haben, spreche klar für die Politik der SPÖ. Hufnagl bezog sich auf das Thema der Aktuellen Stunde: Von "Kontrollverlust" könne keine Rede sein, die Wiener Stadtverfassung garantiere dem Gemeinderat breit gefächerte Kontrollrechte über Unternehmungen.

Mitteilung der amtsführenden Stadträtin der Geschäftsgruppe Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal zum Thema "Ergebnisse der Volksbefragung"

GRin Sandra Frauenberger (SPÖ) verkündete das endgültige Ergebnis der Wiener Volksbefragung vom 7. bis 9. März 2013. 38,7 Prozent der Stimmberechtigten haben sich beteiligt, das sei ein klarer Arbeitsauftrag an die Stadtregierung und gleichzeitig eine Absage an all jene, die zum Boykott aufgerufen hatten.

Bei der Frage zur Parkraumbewirtschaftung stimmten 63,48 Prozent für eine Lösung auf Bezirksebene. 36,52 Prozent waren für eine Gesamtlösung. Frauenberger rechnete mit einem Ergebnis der Expertenkommission zum Thema "ruhender Verkehr" bis Sommer.

Bei Frage zwei stimmten 72 Prozent der WienerInnen gegen eine Olympiabewerbung, 28 Prozent waren dafür. Die Stadt Wien werde auch zukünftig in Breiten- und Spitzensport investieren, versicherte Frauenberger.

Dass sich 87,17 Prozent gegen eine Privatisierung der Daseinsvorsorge ausgesprochen haben, sei ein klares Signal für Verhandlungen auf europäischer Ebene. 12,83 Prozent stimmten bei Frage drei für Privatisierungen.

Frage vier behandelte BürgerInnen-Solarkraftwerke. 67,06 Prozent stimmten für einen Ausbau dieser Technologie, 32,94 Prozent dagegen. Frauenberger befand Wien auf dem besten Weg zur "Solarhauptstadt".

Die Wiener Volksbefragung habe drei Dinge aufgezeigt, sagte GR Mag. Manfred Juraczka (ÖVP): Die WienerInnen seien hungrig nach direkter Demokratie; Beteiligung und Ergebnis bedeuteten ein "blaues Auge" für die SPÖ sowie einen "dramatischen Bauchfleck" für Verkehrsstadträtin Vassilakou. Zwei Drittel der WählerInnen würden ihr die Kompetenz absprechen, sagte Juraczka in Bezug auf die Frage zur Parkraumbewirtschaftung. Die Wahlbeteiligung sei mit rund 38 Prozent "passabel", hätte aber mit "ernst gemeinten Fragen" viel höher ausfallen können.

GR David Ellensohn (Grüne) behauptete: Wenn die ÖVP am Zug sei, werde verkauft. Sei die FPÖ auch noch mit im Boot, werde "in die eigene Tasche gewirtschaftet". 87,2 Prozent für einen Schutz vor Privatisierungen seien klares Signal der WählerInnen gegen die Politik von ÖVP und FPÖ. Das Votum zur Parkzonenregelung begrüßte Ellensohn; man müsse das Thema jetzt nicht immer wieder von vorne diskutieren. Er schloss mit einem Lob auf die Volksbefragung: Sie sei eines von vielen Instrumenten, die die Stadt Wien für die direkte Demokratie einsetze. (forts.) esl/hul

